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Dağ 2'nin yapımcısından özel harekat dizisi: Börü

Bir grup özel kuvvetler askerinin Irak'ta katıldığı bir kurtarma operasyonunu anlatan Dağ 2 filminin yapımsıcı Alper Çağlar'ın yapımcılığını yaptığı Börü dizisi için sayılı bir zaman kaldı. Güçlü oyuncu kadrosunun yer aldığı dizide Polis Özel Harekat’ın hikayesi izleyiciyle buluşacak.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:26

Dağ serisinin yapımcısı Alper Çağlar'ın yapımcılığını yaptığı Börü dizisi için sayılı bir zaman kaldı. Güçlü oyuncu kadrosunun yer aldığı dizide Polis Özel Harekat’ın hikayesi vatandaşla buluşacak.

Yakın tarihte yaşanan gerçek olaylardan esinlenilen Börü dizisi, 1’er saatlik 6 bölümden oluşacak ve büyük finalini sinema salonlarında yapacak.

2017 sonbaharından itibaren Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan BÖRÜ’nün sinema filmi de 2018 sonbaharında vizyonda olacak.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:26
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