DAEŞ'ten sonra en büyük tehdit iklim değişikliği

Washington'daki Pew Araştırma Merkezinin 16 Şubat - 8 Mayıs 2017'de 38 ülkedeki 41 bin 953 kişiye yönelttiği 8 seçenek arasından ulusal güvenliklerine karşı algıladıkları en büyük tehditi sıralamaları esasına dayanan araştırması, dünyada bölgesel anlamda ilginç sonuçlar ortaya koydu.



Araştırmanın gerçekleştirildiği 38 ülkeden Amerika Birleşik Devletleri ile çoğunlukla Avrupa, Ortadoğu ve Asya bölgesinde bulunan 18 ülkedeki katılımcılar, terör örgütü DAEŞ'i en büyük tehlike olarak gördükleri yönünde görüş bildirdi.

Diğer taraftan Latin Amerika ve Afrika bölgesi başta olmak üzere 13 ülkedeki katılımcılar ise en büyük tehditi iklim değişikliği olarak algıladıklarını kaydetti.

Araştırmada böylece ulusal güvenlik açısından en büyük tehdit terörörgütü DAEŞ olarak öne çıkarken, "iklim değişikliği ikinci büyük tehdit unsuru" şeklinde değerlendirildi.

Ayrıca diğer ülkelerden gelebilecek siber saldırılar ve küresel ekonominin durumu sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer alırken, mülteci sorunu beşinci, ABD'nin etkisi altıncı, Rusya'nın etkisi ve gücü yedinci, Çin'in etkisi ise sekizinci büyük tehdit olarak sıralandı.

Araştırmada, Amerika'daki katılımcılara Amerika'nın etkisi, Rusya'daki katılımcılara Rusya'nın etkisi ve Türkiye'deki katılımcılara da DAEŞ seçenekleri sorulmadı.

Araştırmanın sonuçlarına ülke bazında bakıldığında, ABD'deki katılımcılar en büyük tehdit olarak yüzde 74 ile ilk sırada DAEŞ'i, ikinci olarak diğer ülkelerden gelebilecek siber saldırıları ve üçüncü olarak da iklim değişikliğini gördüğünü belirtti.

ABD'nin yanı sıra, Lübnan'daki katılımcılar DAEŞ'i yüzde 97, İspanya'da yüzde 88, İtalya'da yüzde 85, Almanya'da yüzde 77, Endonezya'da yüzde 74, İngiltere'de yüzde 70, Hollanda'da yüzde 67, İsrail'de yüzde 63 ve Rusya'da da yüzde 58 ile en büyük tehdit olarak algıladıklarını söyledi.

İspanya'daki katılımcılar ulusal güvenliğe karşı en büyük tehditin yüzde 89 ile iklim değişikliği olduğu yönünde görüş bildirdi. İklim değişikliğini ulusal güvenliğe karşı ilk tehdit olarak gösteren katılımcıların oranı Fransa'da yüzde 88, Şili'de yüzde 86, Kenya'da yüzde 76, Kolombiya'da yüzde 74, Meksika'da yüzde 72, Brezilya'da yüzde 67, İsveç'te yüzde 64 ve Kanada'da yüzde 60 oldu.

Türkiye'de araştırmaya katılanlar ulusal güvenlik açısından en büyük tehditi "Amerikan etkisi ve gücü" olarak gördüklerini ifade ederken, bu görüşe katılanların oranının 2013'teki yüzde 44 iken yüzde 72'ye yükseldiği de dikkati çekti.

Araştırmanın yapıldığı 38 ülkede, mültecileri en büyük tehdit şeklinde gören tek ülke ise Macaristan oldu. Japonya'daki katılımcılar ise ulusal güvenliklerine karşı en büyük tehditin diğer ülkelerden gelebilecek siber saldırılar olduğu yönünde görüş bildirdi.

Araştırmanın genel sonuçlarında katılımcılar küresel ekonominin durumunun da ülke ekonomisine ve güvenliğine karşı bir tehdit oluşturduğu yönünde de görüş belirtirken, Yunanistan küresel ekonominin durumunu en büyük tehdit olarak gören ülkeler arasında yüzde 88 ile başı çekti. Venezuella ise bu sınıflandırmada yüzde 56 ile Yunanistan'ı izledi.

Kaynak: AA