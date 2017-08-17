DAEŞ'ten PKK taktiği: Hayvanları patlatıyorlar!

Irak merkezi yönetiminin başlattığı operasyonlar sonrası zor günler yaşayan terör örgütü DAEŞ, şimdi de operasyonlarında hayvanları kullanmaya başladı.DAEŞ üyelerinin hayvanlara bomba tuzakladığı fotoğraf ve videolar sosyal medyada paylaşılırken, Irak'ta bir hafta içinde 6 hayvanın DAEŞ üyelerince kendilerine yerleştirilen uzaktan kumandalı bombalarla Irak ordusunun bulunduğu bölgelerde patlatıldığı ifade edildi.Geçtiğimiz yıllarda PKK terör örgütü de PKK'nın, bomba yüklediği katırları Polis Noktası'na doğru göndererek patlatmak istemiş, ancak olay güvenlik güçlerinin dikkati neticesinde önlenmişti.

Kaynak: Timetürk