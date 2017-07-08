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DAEŞ'ten ‘kalabalığa araç sürün’ talimatı

Terör örgütü DAEŞ'in Türkiye'de büyük şehirlerde, Avrupa’daki gibi kalabalık üzerine araç sürme eylemi için talimat verdiği ortaya çıktı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:52
DAEŞ'ten ‘kalabalığa araç sürün’ talimatı

İstanbul’da terör örgütü DAEŞ'in, Avrupa’nın bazı ülkelerindeki gibi kalabalığın arasına araçla dalma eylemleri planladığı istihbaratı üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat ekipleri çalışma başlattı.

CHP'YE YAPILACAK EYLEM ÖNLENDİ

Kocaeli’de CHP konvoyuna dalmaya hazırlanan DAEŞ'li teröristin yakalanmasının ardından dün de İstanbul’da operasyon yapıldı. Daha önce DAEŞ'in Suriye’deki bazı bölgelerinde savaş eğitimi almış 7’si Türk 29 kişinin izini süren polis Ataşehir, Ümraniye, Sultanbeyli, Çekmeköy, Esenyurt, Başakşehir, Pendik ve Kartal’da belirlenen adreslere eşzamanlı baskınlar düzenlendi.

EVLERE BASKIN YAPILDI

Operasyonlarda örgüte adam gönderdiği ve savaş alanından Türkiye’ye gelen örgüt elemanlarının Avrupa’ya geçişlerinde aktif rol oynadığı tespit edilen Türk vatandaşları ile çoğu Türki cumhuriyetleri vatandaşı 29 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. İstihbarat birimlerinin, DAEŞ'in bombalı eylemlerin yanı sıra daha az dikkat çektiği için kalabalığın arasına araçla girme şeklindeki eylem tarzını Türkiye’nin büyük şehirlerinde de yapacağına dair istihbarat aldığı öğrenildi.

Vatan

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:52
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