DAEŞ'lı terörist karı-koca eylem talimatı beklerken basıldı

Geçtiğimiz Pazar akşamı emniyet içerisinde bir polis memurunu şehit ettikten sonra kaçarken vurularak ölü ele geçirilen DAEŞ’li teröristin saldırısının ardından örgüte yönelik operasyonlarını ve artırarak devam ettiren İstanbul TEM polisinin dün sabaha karşı Fatih Kıztaştaşı caddesinde bastığı bir ev örgütün hücreevi çıktı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine 800 metre mesafede bulunan eve TEM ve Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonda bir kaleşnikof tüfek, 3 el bombası ile bir pompalı tüfek ve yüklü miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

"YALNIZ KURT" TİMLERİNDEN



Edinilen istihbaratlar doğrultusunda basılan evde bulunan Savaş Kahraman ve eşi Ş.K'yı gözaltına alan TEM polisleri yaptığı ilk soruşturmada örgütün Suriye’deki çatışma bölgelerine gidip geldiğini, silah ve bombaları da buradan temin ederek yurda soktuğunu ve eylem talimatı beklediğini belirledi. Örgütün “yalnız kurt” timlerinde yer alan Kahraman ve eşini TEM Şube’de sorguya alan polisin konuya yönelik soruşturması devam ediyor.