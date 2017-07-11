DAEŞ'li ABD askeri tutuklandı

İsveç basınında çıkan haberlere göre daha önce Afganistan ve Irakta görev yapan 34 yaşındaki Ikaika Erik Kang'ın bir yıldır askeri makamlar ve FBI tarafından izlendiği belirtildi.

Mahkemeye sunulan iddianameye göre İkaika Kang DAEŞ'e malzeme desteği vermek, askeri belgeler ulaştırmak, DAEŞ militanlarını eğitmeye çalışmak ve terör örgütü DAEŞ'e bağlılık yemini etmek ile suçlanıyor.

Milliyet



