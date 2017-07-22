DAEŞ'in son kalıntıları bir hastanenin morgunda bekletiliyor

İşte hazin sonları. Libya'nın Akdeniz kıyısındaki kenti Misrata'dan geçen yıl temizlenen terör örgütü DAEŞ'in son kalıntıları, bir hastanenin morgunda.

Reuters haberi ajansı foto muhabiri İsmail Zituni, Misrata'daki morgda tutulan teröristlerin cenazelerini fotoğrafladı.

Fotoğraflardan birinde, Libya suçla mücadele servisinden bir yetkili militanların belgelerini gösteriyor.

2016'da elindeki toprakların dörtte birini kanlı terör örgütü, Libya'daki kalesi Sirte'yi de geçen yıl yitirmişti. Bu yılki kayıplarıyla birlikte, bu oran neredeyse yarıya yaklaştı.

2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65'in üstünde.

265 gün süren bir savaşın ardından elinde tuttuğu en büyük kent Musul'dan kökü kazınan katil sürüsü, halihazırda fiili başkent ilan ettiği Rakka'da kuşatma altında.

Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

DAEŞ, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, EndonezyaCakarta, Fransa Paris ve İran Tahran'da saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.