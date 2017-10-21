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Terör örgütü DAEŞ'in silahları kimden aldığı ortaya çıktı

Esed rejimine bağlı askerler, Meyadin'de terör örgütü DAEŞ'in sığınaklarını ele geçirdi. Sığınaklarda bulunan silahların İsrail ve NATO yapımı olduğu öğrenildi.

21 Ekim 2017 Cumartesi 17:27
Terör örgütü DAEŞ'in silahları kimden aldığı ortaya çıktı

Esed rejiminin haber ajansı SANA, terör örgütü DAEŞ’in Meyadin’de terkettiği sığınaklarda bulunan silahların gösterildiği bir görüntü servis etti.

Yayınlanan görüntülerde rejim askerlerinin ele geçirdiği muhtelif türde silahların terör devleti İsrail ve NATO yapımı olduğu öğrenildi. Suriye rejim ordusu komutanlarından bir kişi, silahlardan birinin 2011 üretimi NATO standartlı (155 mm kalibre ve 40 km menzile sahip) top olduğunu ifade etti. Rejim askerleri, Meyadin’de ayrıca Batı yapımı mühimmat dolu depo da buldu. Sergilenen mühimmatın çeşitliliği ve sayısı dikkat çekti.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 17:27
  1. daeş
  2. israil
  3. nato
  • AdilAdil1 gün önce
    Cok sasirdik. Bunlarin pesine takilansalaklar buyuk kayip buyuk zarar Islam dunyasi icin.
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