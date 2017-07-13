DAEŞ'in hücre evinde öldürülen terörist PKK'lı çıktı!

Konya Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin rutin olarak kamu kurumlarına ve askeri birliklere ait kritik bölgelerdeki bina ve servis aracı geçiş güzergahlarında satılan ve kiralanan evler üzerinde yaptığı çalışma sırasında iki hafta önce Meram İlçesi Meram Bağları Dultukır Mevkii'ndeki bir villayı, kendisini ilaç mümessili olarak tanıtan kişinin kiraladığını belirledi.

Villanın, Hava Savunma Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın servis araçlarının geçiş güzergahı, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü konutları ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne yakın olması nedeniyle araştırmasını derinleştiren polis, villayı kiralayan Ahmet Y.’nin Gaziantep 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı olduğunu saptadı. Bunun üzerine evi takibe aldı. Yapılan takip sonucu evin terör örgütü DEAŞ tarafından hücre evi olarak kullanıldığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon yapılması kararı alındı.

Özel Harekat timleri tarafından dün yapılan operasyonda bahçede tabancayla nöbet tutan teröristin, eve baskın yapan polise bahçe kapısından girer girmez ateş açtığı ve merminin de bir özel harekat polisinin kaskına isabet ettiği belirtildi.

PKK'LI 'CANLI BOMBA YELEĞİ' HAZIRLARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Çıkan çatışmada öldürülen 5 teröristin de Türk vatandaşı olduğu belirlendi. Çatı katında ölü ele geçirilen teröristin 26 yaşındaki A.Y. olduğu belirlendi. A.Y.'nin 12 kalıp halinde hazırlanmış 4 kilo TNT patlayıcıyı, canlı bomba yeleğine yerleştirmek üzere iken öldürüldüğü öğrenildi. Yanında da fünye ele geçirildiği belirtilen A.Y.'nin daha önce terör örgütü PKK üyesi suçundan cezaevinde hapis yattığı, bu sırada açlık grevinde bulundu ve cezaevindeyken DEAŞ'lı teröristlerle tanışıp, tahliye olduktan sonra bu örgüt saflarına katıldığı ortaya çıktı.

TERÖRİSTLER DEAŞ'IN SURİYE KAMPINDA EĞİTİM ALMIŞ

Öldürülen teröristlerden F.T.H. ile V.S.'nin DEAŞ'ın Suriye kamplarında eğitim aldığı, V.S., M.E.D. ve M.C.'nin haklarında DEAŞ üyesi olmak suçundan arama kararı bulunduğu belirlendi. 5 teröristin de yakın zamanda eylem için Suriye’den Türkiye'ye giriş yaptığı saptandı.

1500 MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Hücre evinde 'canlı bomba' yelekli eylem için 12 kalıp halinde ele geçirilen 4 kilo TNT patlayıcının yanı sıra 5 kalaşnikof tüfeğe ait 1500 mermi ele geçirildi. Mermilerin tamamının ise şarjörlere takılı olduğu belirtildi.

GÖZALTI SAYISI 18'E ÇIKTI

Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1'i ev sahibi, 1 emlakçı ve 1'i evi kiralamada aracı olan 3 kişi ile olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen 15 DEAŞ üyesi olmak üzere 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

FETÖ'DEN BİR SÜRE TUTUKLU KALAN EV SAHİBİ EVİ DAEŞ'LİLERE KİRALAMIŞ!

Gözaltına alınanların da aralarında yer alan ev sahibi M.Ö.'nün eczacı olduğu öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Konya'da FETÖ örgütüne finans sağladığı ve örgütün il yapılanmasında mütevelli heyeti olduğu iddiasıyla daha önce gözaltına alındığı ve bir süre cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olduğu belirtildi.

DEAŞ'in hücre evi olarak kullandığı villayı aylık 4 bin liraya emlakçı aracılığıyla kiraya verdiğini belirten M.Ö.'nün, evi kiralayan Ahmet Y.'nın, kendisini ilaç mümessili olarak tanıttığını iddia ettiği öğrenildi. M.Ö.'nün ifadesinde, ''Emlakçı, evi kiralamak isteyen bir kişinin olduğunu söyledi. Ben de görüşmek istedim. Evimi kiralayan Ahmet Y., bize kendisinin ilaç mümessili olduğunu, evde ailesiyle yaşamak istediğini ve depo olarak kullanacağını söyledi. Biz de kiraya verdik. Ölü olarak ele geçirilen teröristleri hiç görmedim. Tanımıyorum da. Ben evi Ahmet Y.'ye kiraya verdim'' iddialarında bulunduğu öğrenildi.

Evi kiralayan örgüt üyesi Ahmet Y.'nin ise Suriye'ye kaçmış olabileceği üzerinde duruluyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN EFSANE PANKART

Olayın yaşandığı caddede teröristlerin evinin karşısında bulunan iki kardeş üzerinde “Bugün 5’iniz yarın hepiniz. Allah Türk polisini korusun. Amerika ve İsrail’e söyleyin Hz. Muhammed’in ordusu geri döndü" yazılı pankartı evlerinin bahçe duvarına koydu. İki kardeş daha sonra evlerinin kapılarına Türk bayrağı astı.