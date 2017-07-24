DAEŞ'in hücre evinde FETÖ kitapları çıktı!

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ve MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonda IŞİD üyesi 5 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin kullandığı ev ve işyerleri ile depolarında yapılan aramalarda 10 Kalaşnikof, 35 şarjör, 2 bin 370 fişek, 3 tabanca, 7 tabanca şarjöüe, 382 kurşun, 102 çuvalda patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton 100 kilo amonyum nitrat, 2 av tüfeği, 1 pala ele geçirildi.

Baskınlarda arama yapılan adreslerde ayrıca 38 bin 705 lira ile 15 bin 870 dolar, farklı kişiler adına düzenlenmiş 40 bin 500 lira tutarında çek, 163 bin lira tutarında senet, 2 koçan boş çek defteri ile çok sayıda dijital materyal bulundu.

FETÖ KİTAPLARI BULUNDU

Aramalarda ayrıca FETÖ'nün yayın organları tarafından çıkartılan ve toplatma kararı bulunan 4 kitap ele geçirildiği belirtilen Valilik açıklamasında, "Ele geçirilen FETÖ/PDY yayınlarının değerlendirilmesinde ideolojik anlamda bir araya gelemeyecek terör örgütlerin Türkiye'ye yönelik eylem ve faaliyetleri söz konusu olduğunda birlikte hareket ettikleri bir kez daha ortaya çıkmıştır" denildi.