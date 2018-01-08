DAEŞ'e karşı birleştirler

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) ile Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) tarafından yapılan ortak açıklamada, iki örgütün Merkez Mindanao bölgesinde faaliyet gösteren IŞİD ve onunla bağlantılı terör gruplarına karşı birlikte hareket etmeye karar verdiği, bu amaçla bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Birlik, militanların Güney Cotabato, Sarangani ve Sultan Kudarat bölgelerinde yaşayan Bangsamoro halkının içine sızmasını engelleyecektir." ifadesi kullanıldı.

MİKC'den Muhaker İkbal, anlaşma kapsamında MİKC ve MUKC'nin ortak operasyonlar düzenleyeceğini ve istihbarat paylaşacağını kaydederek, Filipinler hükümetiyle varılan barış sürecinin IŞİD bağlantılı gruplar tarafından bozulmasını istemediklerini bildirdi.

"AMACIMIZ HALKIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK"

MUCK'dan Datu Muslimin Sema da bu çerçevede Biwang Bangsamoro Birleşik Koordine Konseyi kurulduğunu anımsatarak, "Amacımız bölgede terör eylemlerinde bulunmak isteyen unsurlara karşı halkın güvenliğini sağlamak." dedi.

Ülkenin güneyindeki direniş gruplarından MİKC, 2014'te Filipinler hükümetiyle barış anlaşması imzalamıştı. MİKC, barış anlaşması kapsamında güneyde Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalara özerlik tanıması öngörülen Bangsamoro Temel Yasası önerisini Devlet Başkanı Roderigo Duterte'ye 17 Temmuz'da iletmişti.