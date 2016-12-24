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DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında EL Bab'ta 68 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
Eklenme: 24 Aralık 2016, 10:35
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TSK: El Bab'da 68 terörist etkisiz hale getirildi. 141 DEAŞ hedefi imha edildi. 2 muhalif şehit oldu.TSK'dan yapılan açıklama şöyle;

"Top-havan atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda 38 DEAŞ 'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 silahlı araç ve 1 Drone imha edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ'a ait 141 hedef ateş destek vasıtalarımızla ateş altın alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 6 hedefe 6 bomba atılarak; 30 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ tarafından kullanılan 3 karargâh binası ve 3 bombalı araç garajı imha edilmiştir. Toplamda 68 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi"

 
Etiketlerdaeşel bab
HABER YORUMLARI
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iskender

Vurun YIĞIT, KAHRAMANLARIMbugün vatan ve namusgünüdür. "Vur MEHMEdiM, var gitsin ecdadın öylevurdu osüngü bulamadı yumruğuyla savurdu" İNNA FETAHNA LEKE FETHAN MÜBİNÂ.

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sami

Acaba taş toprağa ne oldu Mademki deas biti neden halen operasyon devam ediyor.

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Abdullah haşimi

Deaş denilen cehennem köpeklerine merhamet etmeyin, esir dahi almayın.Rabbim Türk Askerini muzaffer ve muhafaza eyle amin.

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CİHAT ÖZER

Allah CC o kahramanlardan razı olsun.

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