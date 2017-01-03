DAEŞ üzerinden PKK mesajı

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Haber7 yazarı Taha Dağlı, Ortaköy'deki terör saldırısı sonrası ABD Başkanı Obama'nın taziyesi mesajının ardındaki gizli detayı kaleme aldı. Suriye masasının dışında tutulmasına rağmen ABD, Türkiye'ye neden böyle bir teklif yaptı?

İşte Taha Dağlı'nın o yazısı;

Ortaköy’deki terör saldırısıyla Türkiye’ye ekonomik bir tehdit savurdular.

Saldırının satır arasında bir de terörle mücadele adı altında PKK mesajı verdiler.

Avrupa’da bir çok ülke 2008’den bu yana ekonomik krizle boğuşuyor.

2008 krizi Türkiye’yi teğet geçmişti, ikinci dalgada önce 15 Temmuz’la her şeyi dinamitlemeye kalktılar.

Ters tepince Amerikan dolarıyla, ekonomik müdahaleye giriştiler.

Ekonomik darbe teşebbüsünün alt yapısını da terör saldırılarıyla doldurdular.

İstanbul Beşiktaş ve Kayseri’deki terör saldırıları, hemen sonrasında Ankara’da Rus büyükelçiye suikast ve yeni yılın ilk saatlerinde gece kulübünde uzun namlulu silahla bir terör saldırısı daha.

39 kişi hayatını kaybetti.

28’si yabancıydı üstelik ortak yanları Arap asıllı olmalarıydı.

Körfez sermayesi son yıllarda paranın rotasını İngiltere’den Türkiye’ye çevirdi.

15 Temmuz sonrası bile Türkiye ‘en güvenilir liman’ özelliğini yitirmedi.

15 Temmuz-21 Temmuz arası yani darbe girişiminin haftasında, 200 milyar Dolarlık yatırımlar yapıldı.

Arap sermayesinin ‘güvenli liman’ olarak gördüğü Türkiye, zengin Arap turistler için de bir numaralı uğrak noktası.

Özellikle Katar, Dubai gibi yılın neredeyse 6-7 ayı, aşırı sıcak nedeniyle, hiçbir şekilde dışarda sosyal hayatın olmadığı yerlerden paralı turistler akın akın İstanbul’a geldi. Sadece İstanbul değil Karadeniz bile Arap turistlerle doldu taştı.

Ortaköy’deki gece kulübüne saldıran teröristin profesyonel oluşu, daha önce bölgede keşif yapmış olduğu gibi net veriler ortaya çıktı.

Teröristin ya da onu organize edenlerin bildiği bir detay daha vardı.

O da Reina’nın müdavimleri arasında zengin Arap turistlerin olduğuydu.

Terörist bunu bilerek geldi, içerde 700 kişi vardı ve bir çoğu Arap turistti.

Rasgele ateş açsa da en çok onları hedef aldı.

Katledilen 39 kişiden 28’i Arap’tı.

Burada şu mesaj verildi;

-Türkiye artık zengin Araplar için güvenli bir liman olmamalı,

-Arap sermayesinin Türkiye’de önünü keserek, ekonomik darbeye zemin oluşturulmalı.

Saldırı sonrası ABD Başkanı Obama’nın Türkiye mesajı da dikkat çekiciydi.

15 Temmuz’da ve hatta sonrasında bile vermediği bir tepki verdi, üstelik tam da giderayak.

Saldırının daha ilk saatinde taziye mesajı yayınladı.

Türkiye’ye terörle mücadelede yardım teklifi yaptı, Türk makamlarına yardım için ulusal güvenlik ekibine talimat verdiğini söyledi.

PEKİ OBAMA NE DEMEK İSTEDİ?

Türkiye Suriye ve terör konusundaki tüm politikasını ABD’nin hiçbir şekilde bulaştırılmadığı bir yolla, Rusya ile ortak çözerken, Obama neden terörle mücadelede ortaklık teklif etti?

Aslında “terörle mücadele edeceksen, bizimle et, Rusya ile değil” demek istedi.

“Terörle mücadele ederken bizi dışlarsan, başına bunlar gelir” mesajı verdi.

Batı’nın son bir yıldır Türkiye ile en büyük problemi, terörle mücadele.

PKK’yı rahat bırakmamızı istiyorlar.

Bunun adına da “terörle mücadele reformu” ya da “terörle mücadele tanımının değiştirilmesi” diyorlar.

Obama’nın Ortaköy taziyesinde, DAEŞ terör örgütü üzerinden PKK terör örgütü mesajı veriliyor.

Onlara göre PYD veya PKK, DAEŞ’le mücadelede en büyük güç.

Bu nedenle biz PYD’ye, PKK’ya darbe indirmeye devam edersek, DAEŞ’in de bizi vuracağını söylüyorlar.