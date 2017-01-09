''DAEŞ, Türkiye'de sivilleri hedef alacak''

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ABD Başkanı Barack Obama'nın Terörle Mücadele Danışmanı Bruce Riedel, Hürriyet Washington temsilcisi Tolga Tanış'a değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li danışman, "DAEŞ son iki aydır, Türk sivilleri hedef alma konusunda muğlak bıraktığı politikasını net bir politikaya doğru değiştirdi. Sivilleri hedef alacak." dedi.

DAEŞ lideri Bağdadi'nin "Türkiye'yi hedef alın" sözlerini hatırlatan Riedel, "İstanbul gece kulübü saldırısı da muhtemelen bu değişimin ilk somut göstergesi." ifadelerini kullandı.

"DAEŞ TÜRKİYE İLE SAVAŞ HALİNDE"

Riedel, "Bundan önce DAEŞ, adamlarını Avrupa ve diğer yerlerden Suriye ve Irak'a geçirmede Türk toprağını kullanmaya çalışırken Türk hedeflere karşı muğlak ve dikkatli bir yaklaşım içindeydi. Bu bitti. Şimdi DAEŞ'in Türkiye'yle tam bir savaş halinde olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde sözlerini sürdürdü.

"TÜRKİYE'Yİ İŞGAL EDİN"

Bağdadi geçtiğimiz kasım ayında "Türkiye'yi işgal edin. Güvenini paniğe, rahatını korkuya çevirin. Sıcak çekişme alanlarınızın içine alın. Şam'daki savaşçılarımıza sesleniyorum. Kafir Türk askerler sizin ayağınıza kadar geldi. Şiddetinizi onlara gösterin. Öfke alevlerinizle onları yakın. Bu şeytan kardeşlerinden, dinden dönenlerin rol modelinden, ateist müttefiklerinden intikamınızı alın." çağrısında bulunmuştu.