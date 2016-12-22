DAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiası

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Sputnik'in haberine göre; Türkiye ve ÖSO'nun DAEŞ'e karşı Suriye'nin El Bab kentinde sürdürdüğü operasyon devam ederken, çatışmalarda Türkiye'ye ait 2 Türk tankı, buldozer ve zırhlı personel taşıyıcı aracının DAEŞ tarafından ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan Türk savaş uçakları, El Bab kentinde bugün DAEŞ'e ait 22 hedefi vurdu.

El Bab'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor: Ölü ve yaralılar var Türkiye ve ÖSO'nun DAEŞ'e karşı yürüttüğü operasyonlar yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yavaş ilerlerken, kar yağışı ve sisli havayı fırsat bilen örgütün bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenlediği aktarıldı.

Akşam saatlerinde DAEŞ'in bomba yüklü aracı Türk askerleri tarafından vurulurken, mayınlı tuzaklar nedeniyle operasyon yavaşlamış durumda. El Bab'ın batısında DAEŞ'e karşı düzenlenen operasyonlarda Türkiye'ye ait 2 Türk tankı, buldozer ve Zırhlı personel taşıyıcı aracı örgütün eline geçerken, DAEŞ resmi haber ajansı AMAK da 2 Türk tankı ve buldozerin ellerine geçtiğini duyurdu.