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DAEŞ, Telafer'i bağımsız devlet ilan etti!

DAEŞ militanları, Ninova bölgesinde yer alan Telafer kasabasını 'halifelikten bağımsız bir devlet' ilan ettiğini duyurdu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:38
DAEŞ, Telafer'i bağımsız devlet ilan etti!

Irak'tan yayın yapan El Sumaria televizyonunun haberine göre, Telafer'deki DAEŞ liderlerinin, kasabayı 'bağımsız bir devlet' ilan etmeleri sonrası emirlerine uymayanları katı bir biçimde cezalandırmakla tehdit ettiğini söyledi.

Kaynakların anlattığına göre, Telafer şu anda Arap ve yabancıların elinde, yerel idarecilerinse kasabanın yönetiminde hiçbir rolü bulunmuyor.

Musul'un 50 kilometre batısında yer alan Telafer, DAEŞ militanları tarafından 2014'te ele geçirilmişti.

Irak güçleri, kasabayı militanların elinden geri almaya çalışıyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 17:38
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