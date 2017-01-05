DAEŞ sempatizanı lider öldürüldü

Kıdemli Başkomiser Leonardo Suan'ın açıklamasına göre, ülkenin güneyindeki Sarangani'deki bir sayfiye yerinde polise direnen şüpheliyle çıkan çatışma sonrası DEAŞ sempatizanı Ensar El Halife adlı silahlı örgütün lideri Cafer Maguid öldürüldü. Örgüte mensup olduğu belirtilen 3 kişi de tutuklandı.



Suan, sayfiye yerindekilerin silahlı bir şahsın varlığına ilişkin yaptıkları ihbar üzerine bölgeye operasyon düzenlediklerini söyledi.



Filipinler'de, aralarında Ebu Seyyaf'ın da bulunduğu silahlı gruplar, terör örgütü DEAŞ'a bağlılıklarını bildirmişlerdi. Fakat yetkililer, söz konusu silahlı gruplarla Suriye ve Irak'takilerin doğrudan bir iş birliği içinde olduğuna dair herhangi bir bulgu olmadığını açıklamıştı.



Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri terör faaliyetleri yürüten Ebu Seyyaf, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla ülkenin güney eyaletlerinde şiddete başvuruyor.