DAEŞ propagandası yapan ABD'li gazeteciye gözaltı!

Terör örgütü DAEŞ propagandası yapan Wall Street Journal’ın İstanbul muhabirlerinden Dion Nissenbaum (49), geçtiğimiz salı akşamı evindeyken gözaltına alındı. Geçen cuma sabahı serbest bırakılan Nissenbaum, önceki gün ülkesi ABD’ye döndü. WSJ, konuyla ilgili haberinde ismini vermediği bir kaynağa dayanarak, Nissenbaum’un Türk hükümetinin terör örgütü DEAŞ videolarının yayınlanmasıyla ilgili bir yasağı ihlal etmekten gözaltına alındığını yazdı. ABD’ye dönüşünden sonra telefonla WSJ’ye konuşan Nissenbaum, “Ne olacağını bilmeme korkusu yaşadım. Orada ne kadar kalacağınızı merak ediyorsunuz. Dışarıyla iletişimim yoktu” dedi. Twitter’dan da açıklamalar yapan Amerikalı muhabir, eşiyle birlikte Türkiye’den ayrıldığını belirtirken, “Serbest bırakıldığımda sınır dışı tehdidi de düştü” diye yazdı. WSJ’nin haberinde Nissenbaum’un evinden gözaltına alındığında o sırada bir meslektaşıyla telefon görüşmesi yaptığı da vurgulandı.



WSJ ÖFKELENMİŞ



Muhabirinin terör örgütü DAEŞ propagandası yaptığını görmezden gelen WSJ Genel Yayın Yönetmeni Gerard Baker, “Dion’un yaklaşık 3 gün sonra zarar görmeden serbest bırakılmasıyla rahatlamış olsak da, ailesi, avukatı ya da meslektaşlarıyla bağlantı kurmadan buyurgan bir şekilde gözaltında tutulmasına öfkeliyiz” ifadelerini kullandı. WSJ’nin sahibi Dow Jones şirketinin İletişim Direktörü Steve Severinghaus ise yaptığı yazılı açıklamada “Bir ABD vatandaşı ve WSJ’nin İstanbul’daki tam akrediteli muhabiri olan Sayın Nissenbaum, özgür basının hakları ve sorumluluklarıyla uyumlu şekilde, demokratik toplumların saygı duyduğu ve anladığı biçimde, adilce ve doğru bir şekilde haber yapmıştır” ifadelerini kullandı.