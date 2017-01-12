DAEŞ, PKK'ya saldırı başlattı

Terör örgütü Daeş ile Terör örgütü PKK arasında Rakka kırsalında şiddetli çatışma başladı.

DAEŞ, PKK'ya saldırı başlattı
Eklenme: 12 Ocak 2017, 01:30
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YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın ABD ile kasım ayında başlattığı Rakka operasyonunda en önemli çatışmalar an itibari ile başladı.  

Terör örgütü DAEŞ, Kuzey Rakka'da bulunan terör örgütü PKK'ya karşı geniş çaplı saldırı başlattı. 

Saldırıda 3 köy terör örgütü DAEŞ'in eline geçti; 

Kuzey Rakka, TelSeman ve Haniz bölgelerini ele geçiren Terör örgütü DAEŞ'in PKK'lı 72 teröristi öldürdü. 

Terör örgürü DAEŞ tarafından Öldürülen PKK'lıların fotoğrafları Terör örgütü DAEŞ'in sosyla medya hesaplarından yayınlandı. 

Öte yandan, Terör örgütü DAEŞ'in PKK'dan 1973 yılına dek Süleyman Şah'ın Kabrinin bulunduğu Cebere Kalesi ve köyünü tekrar ele geçirdi. 

Böylece Cebel kalesi aynı hafta içinde iki terör örgütü arasında el değiştirmiş oldu. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 
 
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