DAEŞ o tuğgenerali öldürdü

Mahfuz’un Tartus doğumlu olduğu belirtilirken, 2000 yılındaki Tedmur cezaevinde, 2008’de ise Sayadnaya cezaevinde gerçekleştirilen katliamdan sorumlu olduğu ifade edildi.
Mahfuz’un Tartus doğumlu olduğu belirtilirken, 2000 yılındaki Tedmur cezaevinde, 2008’de ise Sayadnaya cezaevinde gerçekleştirilen katliamdan sorumlu olduğu ifade edildi.
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