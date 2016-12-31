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DAEŞ o silahları ele geçirdi!

Terör örgütü DAEŞ Musul'da Irak ordusuna zayiyat verdikçe silahlarına da el koymaya devam ediyor. Terö örgütü bu silahları ise El Bab'da Mehmetçiğe karşı kullanıyor.

DAEŞ o silahları ele geçirdi!
Eklenme: 31 Aralık 2016, 17:24
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Musul savaşında yer alan koalisyon ordusunun içerisindeki Iraklı milislere Kuveyt'ten Abrams tankları teslim edildiği bilgisi verildi.

Akabinde Terör örgütü DAEŞ Musul güneydoğusunda yer alan Selam mahallesinde ele geçirdiği silahların bir bölümünü basına verdi.

Basına verilen silahların arasında 73mm SPG-9 Silahı ilgi çekerken bu silahın zırhlı araçlara ve tanklar karşısında çok etkili olduğu biliniyor.

Terör örgütü DAEŞ Musulda ele geçirdiği silahlarla hem şehirde koalisyona karşı savaş verirken hemde diğer bölgelerdede varlığını koruyor. 

ıslahhaber

 
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