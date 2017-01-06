DAEŞ o kentten çekiliyor

Suriye ve Irak'ın yanı sıra Libya'da da varlık gösteren terör örgütü DEAŞ'ın Bingazi şehrinden çekilerek, Libya'nın orta kesimlerine doğru gerilediği belirtiliyor.
El-Cezire'de yer alan habere göre, Bingazi'deki yerel kaynaklar, 13 arabadan oluşan terör örgütüne ait konvoyda yaklaşık 60 silahlı terörist bulunduğu belirtildi. Terör örgütü DEAŞ, bir süredir Bingazi'nin batı kesimini abluka altında tutuyordu.
DEAŞ çekilirken çatışma çıktı
DEAŞ'ın Bingazi'den çekilmeyi iki aydır planladığı ve çekilme eyleminin Libya'daki 'Halife Hafter' güçleriyle anlaşmalı bir şekilde yapıldığı ve DEAŞ'lı teröristlerin çekilmesi sırasında Hafter güçleri tarafından örgüte yönelik bir hava saldırısı düzenlenmediği belirtildi.
DEAŞ'lı teröristlerin El-Sabiri bölgesinden çekilirken bir çatışma yaşandığı belirtildi. Çatışmada 2 DEAŞ'lı teröristin öldürülüğü ve Hafter'e bağlı güçlerden 2 kişinin rehin alındığı ifade edildi.
Bingazi'den çekilen DEAŞ'lı teröristlerin Libya'nın orta kesimlerinde yer alan Misrata ve Sirte arasında bir bölgede olduğu düşünülüyor.
Suriye ve Irak'ın yanı sıra Libya'da da varlık gösteren terör örgütü DEAŞ'ın Bingazi şehrinden çekilerek, Libya'nın orta kesimlerine doğru gerilediği belirtiliyor.