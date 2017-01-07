DAEŞ o bölgeden çekildi!

Bingazi’deki yerel kaynaklar, 13 arabadan oluşan örgüte ait konvoyda yaklaşık 60 IŞİD mensubunun bulunduğu belirtildi.

DAEŞ o bölgeden çekildi!
Eklenme: 07 Ocak 2017, 13:04
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Al Jazeera’de yer alan habere göre, Bingazi’deki yerel kaynaklar, 13 arabadan oluşan örgüte ait konvoyda yaklaşık 60 DAEŞ mensubunun bulunduğu belirtildi.

DAEŞ, bir süredir Bingazi’nin batı kesimini abluka altında tutuyordu.

DAEŞ mensuplarının es-Sabiri bölgesinden çekilirken bir çatışma yaşandığı belirtildi. Çatışmada 2 DAEŞ mensubunun öldüğü ve Halife Hafter’e bağlı güçlerden 2 kişinin rehin alındığı ifade edildi.

Bingazi’den çekilen DAEŞ mensuplarının Libya’nın orta kesimlerinde yer alan Misrata ve Sirte arasında bir bölgede olduğu düşünülüyor.

 
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