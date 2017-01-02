''Daeş o bölgede haraç almaya başladı!''

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DEAŞ'ın, kontrolünde tuttuğu Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinden kaçmak isteyen sivillerden kişi başı 600 dolar aldığı belirtildi.

Kerkük'ün güneyindeki Peşmerge mevzisi komutanlarından Albay Hiva Enver, "Her gün yüzlerce sivil, DEAŞ'ın elindeki bölgelerden kaçıp mevzilerimize sığınıyor. DEAŞ, sivillerin kaçışına izin vermek için kişi başı 600 dolar haraç alıyor." ifadelerini kullandı.

Havice'den kaçan sivillerin güvenli bölgelere geçişine izin verilmeden önce ön soruşturmaya tabi tutulduklarını belirten Enver, "Konuştuğumuz siviller, örgütün istisnasız bir şekilde hiç kimseyi haraçsız bırakmadığı yönünde bilgi verdi." dedi.

"7 KİŞİ İÇİN DEAŞ'A 4 BİN 200 DOLAR ÖDEMEK ZORUNDA KALDIM"

Havice'nin Ramle köyünden çocuklarıyla birlikte kaçan 55 yaşındaki Emire Hasan, tehlikeli yollardan geçip Peşmerge mevzilerine sığınabilmek için kişi başı 600 dolar ödediklerini dile getirerek, "DEAŞ, sivillerin kaçışına ancak verilen haraç ile göz yumuyor. 7 fertlik bir ailem var ve toplamda 4 bin 200 dolar ödemek zorunda kaldık." diye konuştu.

Haraç ödenmesine rağmen DEAŞ'ın elinden kurtarılamadığını söyleyen Hasan, mayınlı arazilerden kaçarken militanların yaylım ateşine maruz kaldıklarını da aktardı.

Çocuk ve torunlarıyla Peşmerge mevzilerine sığınan Ümide Sami ise "Elinde parası olan kaçabiliyor, ancak olmayan sessiz bir şekilde evinde yaşam mücadelesi veriyor. Tüm paramızı verip tehlikeleri göze alıp kaçtık." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ın elindeki bölgelerden kaçan siviller, Peşmerge mevzilerine sığındıktan sonra geçici bir süreliğine kurulan Kerkük kentindeki çadır kamplarına sevk ediliyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Kerkük, Irak'ta meydana gelen terör saldırıları ve çatışmalardan dolayı evlerini terk eden iç göçmenleri barındıran 2'nci kent konumunda.

DEAŞ, 10 Haziran 2014'ten beri tamamen kuşatma altına alınan Havice ilçesini elinde tutuyor.