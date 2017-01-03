DAEŞ iki şehre saldırıya geçti Tikrit ve Samarra'da sokağa çıkma yasağı... DAEŞ pek çok bölgede karşı saldırıya geçti. DAEŞ'in bazı bölgelerde rehine aldığı ifade ediliyor. Bağdat Tikrit yolu kesilmiş durumda... Çatışmalar devam ediyor.

03 Ocak 2017, 17:20 Bu haber 4.407 kez okundu Eklenme: Irak'ın Salahaddin iline bağlı Samarra kentinde bir emniyet merkezini hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 4 polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Salahaddin Operasyonlar Komutanlığından Yüzbaşı Saad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samarra'daki El-Mütevekkil Polis Merkezi'ne giren iki intihar eylemcisinin, emniyet mensuplarıyla aralarında çıkan silahlı çatışmanın ardından üstlerindeki patlayıcıları infilak ettirdiği söyledi. Polis merkezinin içinde yaşanan olayda, en az 4 güvenlik mensubunun yaşamını yitirdiğini aktaran Muhammed, saldırının ardından kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini anlattı. Muhammed, ayrıca olayın yaşandığı bölgenin yakınındaki bir binada üstlerinde bomba bulunan iki intihar eylemcisinin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.