DAEŞ: Erdoğan'ı suikastla öldürün!

Terör örgütü'nün 40 sayfalık dergide hem Türkiye hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça tehdit edildi.



Örgüt, ‘Kafirlerin suikast ile öldürülmesi' başlıklı ‘makalede' Erdoğan'ın fotoğrafını kullandı.



SUİKASTLER SAVUNULDU



Yazıda Tevbe Suresi'nin 5. ayetine ve 14. yüzyılda Suriye'de yaşamış din adamı İbni Kesir'in tefsirine atıfla suikastların meşru olduğu iddia edildi.



Türkiye'deki DAEŞ hücrelerine eylem çağrısı yapılan yazıda, İbn'ül Arabi, El Kurtubi ve İmam Buhari'den de alıntılar kullanıldı.



"KAFİR LAİK HÜKÜMET"



‘Türkiye'nin Cürümleri' başlıklı bir başka yazıda da ‘kafir laik hükümet' şeklinde nitelenen Türkiye tehdit edildi.



REİNA SALDIRISI



Bu arada örgüt, yılbaşı gecesi düzenlenen Reina saldırısını bir kez daha üstlendi. Türkiye'ye ‘Haç'ın hizmetçisi' diyerek dergi, saldırıyı tek bir kişinin yaptığını yinelerken eylemde otomatik silahla birlikte el bombalarının da kullanıldığını yazdı.