Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

DAEŞ devasa cephaneliğini havaya uçurdu

Terör örgütü DAEŞ, drone kullanarak Esed rejiminin Deyr ez Zor’daki devasa cephaneliğini havaya uçurdu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 19:42
DAEŞ devasa cephaneliğini havaya uçurdu

Terör örgütü DAEŞ bağlantılı Amak ajansı Suriye’nin doğusunda Esed rejiminin mühimmat deposuna düzenlenen saldırının görüntülerini yayınladı.

Esed rejiminin Deyr ez Zor kentindeki en önemli mühimmat depolarından birine DAEŞ’in İnsansız Hava Aracı (İHA) ile düzenlediği saldırının ardından cephanelik havaya uçtu.

Art arda patlamaların yaşandığı mühimmat deposu tamamen kül oldu. Terör örgütü DAEŞ bağlantılı medya kuruluşları saldırının görüntülerini internette paylaştı.

ABD destekli PKK güçleri ve Esed rejiminin ülkenin doğusundaki Deyr ez Zor’da DAEŞ’e karşı ilerleyişi devam ediyor. 

mepanews 

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 19:42
  1. deaş
  2. Deyr ez Zor
  3. DEAŞPARA KAYNAĞI
  4. PKK güçleri

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Kut'ül Amare'nin ilk fragmanı!
    1. İşte Kut'ül Amare'nin ilk fragmanı!
    2. ABD'li temsilci ülkeden tahliye edildi
    3. Ukrayna'da patlama: Milletvekili..
    4. İşte kablosuz şarjı destekleyen..
    5. Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu
    6. Diriliş Ertuğrul'da tüyleri diken..
    7. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
    8. Trump yasağı kaldırdı, bir şart koştu!
    9. Galatasaray'da beraberdiler: Arda..
    10. 'Son gün İbrahim'e bebeğimizin..
    11. FETÖ sanığı: Ellerim kırılsaydı da..
    12. Real Madrid'den Elazığ'a!
    13. Gökçek AK Partililer ile vedalaştı
    14. Yok böyle damat: Düğüne katılan..
    15. Türk hackerlardan Belçika medyasına..
    16. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
    17. Manchester United'dan TFF 1. Lig'e!
    18. Dinleyenlerin yüreklerini sızlatan..
    19. HSK'da 3 isim görevden alındı
    20. 'Fransa'da 3 bin ton veremli et satışa..
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    Yeni torba yasasının içinde neler var?
    Yeni torba yasasının içinde neler var?