DAEŞ devasa cephaneliğini havaya uçurdu
Terör örgütü DAEŞ, drone kullanarak Esed rejiminin Deyr ez Zor’daki devasa cephaneliğini havaya uçurdu.25 Ekim 2017 Çarşamba 19:42
Terör örgütü DAEŞ bağlantılı Amak ajansı Suriye’nin doğusunda Esed rejiminin mühimmat deposuna düzenlenen saldırının görüntülerini yayınladı.
Esed rejiminin Deyr ez Zor kentindeki en önemli mühimmat depolarından birine DAEŞ’in İnsansız Hava Aracı (İHA) ile düzenlediği saldırının ardından cephanelik havaya uçtu.
Art arda patlamaların yaşandığı mühimmat deposu tamamen kül oldu. Terör örgütü DAEŞ bağlantılı medya kuruluşları saldırının görüntülerini internette paylaştı.
ABD destekli PKK güçleri ve Esed rejiminin ülkenin doğusundaki Deyr ez Zor’da DAEŞ’e karşı ilerleyişi devam ediyor.
mepanews