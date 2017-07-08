DAEŞ birkaç saat içinde silinecek!

Irak'ın en büyük kenti Musul'da 17 Ekim 2016'dan bu yana süren terör örgütü DAEŞ'i temizleme operasyonu tamamlanmak üzere. Devlet televizyonu, son birkaç sokağın alınmasıyla önümüzdeki birkaç saat içinde zaferin ilan edileceğini duyurdu.

Televizyon spikeri, "Şimdi son birkaç metreyi görebiliyoruz ve ardından zafer ilan edilecek. Birkaç saatlik bir mesele" dedi.

Bugün mutlak zafer ilan edilmesi halinde, Musul 264 gün sonra özgürlüğüne kavuşmuş olacak.

Reuters haber ajansı, kutlama yapan askerlerin ilk fotoğrafını dakikalar önce geçti. Irak bayraklarını sallayan askerlerin dans edip havaya ateş ettiği görülüyor.

Reuters muhabiri, ABD'nin başını çektiği koalisyon uçaklarının son bölgeyi bombaladığını, top atışlarıyla da vurulan noktadan siyah dumanlar yükseldiğini bildiriyor.

Irak Ordusu, hafta içinde kuşatılan bölgede yalnızca 300 kadar teröristin kaldığını açıklamıştı. Teröristlerin kurduğu son savunma hattının da yarıldığını bildiriyor.

Kanlı örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi'nin hilafet ettiği El Nuri Camii, 29 Haziran'da geri alınmıştı.

Musul'u adım adım yitiren terör örgütü IŞİD, son günlerde sıklıkla intihar saldırılarına başvuruyordu. Örgütün kontrol ettiği son birkaç sokakta halen binlerce sivilin rehin tutulduğu tahmin ediliyor.

Musul, terör örgütünün elindeki en büyük kent konumundaydı. 17 Ekim'de başlayan büyük operasyonda son olarak Eski Şehir bölgesindeki El Nuri Camii kurtarılmıştı. Bağdadi'nin 28 Haziran 2014'te yüzünü ilk ve son kez gösterdiği tarihi cami, 21 Haziran'da militanlarca havaya uçurulmuştu. Caminin geri alınmasıyla, operasyonun en önemli sembolik adımı atıldı.

Eski Şehir'in dar sokakları hızı kesti

Musul'daki operasyona ordu birliklerinin yanı sıra Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinin de dahil olduğu 100 bin silahlı unsur katıldı. ABD ise hava saldırılarıyla operasyona destek verdi.

Bugüne kadar Irak güçleri 800'den fazla kayıp verdi, 4 bin 600 asker ise yaralandı. Öldürülen teröristlerin sayısı 17 bini geçti. Bu rakam, başlangıçtaki tahminleri aşıyor. Zira, operasyondan önce Musul'da 6 bin kadar DAEŞ'linin bulunduğu tahmin ediliyordu.

Kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin doğusundaki mahalleler Ocak 2017'de tamamen kurtarıldı. 19 Şubat'ta başlayan batı yakası operasyonunun ilk günlerinde hızlı bir şekilde güney ve güneybatı cephelerinden ilerleyen ordu birlikleri, hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü DAEŞ'den geri aldı. Peşinden Musul-Telafer yolu kesildi, Mart'ın ikinci haftasında hükümet binalarının bulunduğu bölge kurtarıldı. Bu bölgede, artık tamamen enkaza dönmüş Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası da yer alıyordu.

Eski Şehir'in kapısına dayanıldığında ise, dar sokaklar nedeniyle ilerleme neredeyse durdu. Bunun üzerine Mayıs ayının ilk haftasında kuzeybatı cephesi açıldı. Haziran ayına gelindiğinde ise DAEŞ'lilerin kontrolünde yalnızca birkaç mahalle kalmış oldu.

Topraklarının dörtte birini yitirdi

DAEŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65'in üstünde. Kanlı örgüt, geçen yıl Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirdi. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

DAEŞ, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, Fransa Paris ve İran Tahran'da saldırı düzenledi. bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.