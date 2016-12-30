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''DAEŞ, bir incir yaprağıdır''

Lübnan Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyyad 'DAEŞ zayıflayan dünya düzeninin, işbirlikçi Arap rejimlerinin kusurlarını örtmek için icat edilen en büyük incir yaprağıdır' dedi.

''DAEŞ, bir incir yaprağıdır''
Eklenme: 30 Aralık 2016, 19:42
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Lübnan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Muna Feyyad, Lübnan'ın En-Nehar gazetesinde yayımlanmak üzere bir makale kaleme aldı.

AA'nın Türkçe'ye aktardığı makalede "DAEŞ'in Suriye devrimini başarısızlığa uğratmak için kullanıldığını" belirten Feyyad, "IŞİD, üzerine Suriye devrimini yok etme görevi giydirilen bir askıdan ibarettir ve görevini kusursuzca yerine getiriyor. Mısır, Libya ve Yemen devrimlerini ortadan kaldırmak için de başka yollar bulunmuştu. DAEŞ, bize yeni asrın yaratığı olarak çölde dolaşan bir örgüt olarak pazarlandı. IŞİD, zayıflayan dünya düzeninin, işbirlikçi Arap rejimlerinin kusurlarını örtmek için icat edilen en büyük incir yaprağıdır" ifadelerine yer verdi.

CİNAYETLER ve KATİL YÜCELTİLİYOR

DAEŞ'in antik Palmira (Tedmur) kentini Halep'teki katliamın üzerini örtmek için yeniden teslim aldığını aktaran ve bunu da başka sahnelerin takip edeceği öngörüsünde bulunan Feyyad şunları kaydetti:

"'Zafer kazanan Suriye Devlet Başkanı, Halep'in sonrasının öncesi gibi olmayacağını ileri sürüyor. Bu şüphesiz isabetli bir görüş. Halep'ten önce dünya bize uluslararası adalet ve etik değerlerin bulunduğunu düşündürüyordu. Ancak Halep'ten sonra standartları altüst olan vahşi bir dünya söz konusu. Dünya cinayetleri ve katili yüceltiyor. İnsanlık insanlığını kaybetti."

Eskiden sadece duyanları ürperten ölüm ve katliam haberlerinin şimdi kitapları ve halkların hafızalarını doldurduğunu kaydeden Feyyad, Halep'te yaşanan trajedinin, dezenformasyona rağmen insanlık tarihinde ilk kez dakika dakika izlenebildiğini belirtti.

Rusya, İran ve onlarla birlikte savaşanların "büyük güçlerin maşaları" olduğunu söyleyen Feyyad, bunların sadece ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin arkasına saklandığı "hassas bir vitrin" olduğunu savundu.

Feyyad, Halep'in düşmesinin; abluka, sistematik olarak aç bırakma, sağlık kuruluşları, okullar ve ekmek kuyruklarını hedef alınması, ardından öldürme, yağmalama ve vahşetin türlü çeşitlerinin uygulanması suretiyle planlı bir çatışmanın sonucu olduğunu dile getirdi.

OBAMA BAŞARISIZLIĞINI KANITLADI

Makalesinde ABD Başkanı Barack Obama'ya ilişkin değerlendirmelere de yer veren Feyyad, "Halep'in kanlı ve utanç verici gölgesi, Obama'nın mirası ve varsa tabii vicdanı üzerine düşecek. Büyük bir güç olarak ahlaki ödevlerinden geri duran ABD'nin lideri başarısızlığını ispatladı. ABD'nin, ahlaki ve insani değerlere, adalete, demokrasiye bağlı olduğu iddialarının sahte olduğunu her zamankinden daha açık şekilde göstermesine katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

Feyyad, "Yaşananlar ne Suriye'nin ne de Halep'in sorunudur. Bu, temellerinden sarsılan dünyanın problemidir. Eski dünya can çekişiyor. Yenisi ise ölü vicdanlar, şiddet, adam öldürme ve yıkımın içinden doğuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Lübnanlı akademisyen, "güçsüz, dar görüşlü" olarak nitelendirdiği liderlerin yönettikleri coğrafyalardaki felaketlerden hiçbir şey öğrenmediğini, kendilerini ve halklarını uzun süre mahvedecek geçici menfaatleri tercih ettiklerini belirtti.

* İncir yaprağı: "Kılıf" anlamında kullanılan bir deyimdir.

 
EtiketlerLübnan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Muna FeyyadEn-Neharhalep
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