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DAEŞ, ABD'yi Kuzey Irak'ta vurdu; 2 ölü, 5 yaralı

DAEŞ, Kuzey Irak'ta görev yapan ABD Özel Kuvvetleri'ne saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 2 asker hayatını kaybetti.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:51
DAEŞ, ABD'yi Kuzey Irak'ta vurdu; 2 ölü, 5 yaralı

DAEŞ, Kuzey Irak'ta görev yapan ABD Özel Kuvvetleri'ne yönelik roketli saldırıda bulundu. 2 asker hayatını kaybederken, 5 asker de yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Irak’ta askeri operasyonlara katılan iki ABD askeri öldü, beş asker de yaralandı. Olayın "düşmanla temastan kaynaklanmadığını" söyleyen ABD Merkez Komuta açıklamasında, olayla ilgili açık bilgi verilmedi ve askerlerin kimlikleri belirtilmedi.

Irak’ta DAEŞ'e karşı mücadele eden ABD güçlerinin komutanı olan General Stephen Townsend, "Koalisyon olarak, bu kahramanların ailelerine, dostlarına ve ekip arkadaşlarına başsağlığı dileklerini yolluyoruz," dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

SALDIRIYI IŞİD ÜSTLENDİ

Roketlerle yapılan saldırıyı, DAEŞ üstlendi. DAEŞ'in üstlendiği saldırı halen örgütün elinde bulunan Telafer'in doğusunda gerçekleştiği bildirildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:51
  1. ışid
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  5. DAEŞ
  • Ebu sabriEbu sabri50 dk önce
    Bir yanlışlık olmuştur
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