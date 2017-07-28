Daday’da 31 bin 440 dekar alan, sulamaya açıldı

DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından Daday’da bu yıl yapımı tamamlanan Daday Hazım Kılıç Barajı ve Sulaması kapsamında 31 bin 440 dekar zirai alan, sulamaya açıldı.

DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu’da yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, “Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen ‘gölsu’ projesi kapsamında Kastamonu’da nasibini aldı. Kastamonu’da 2003-2019 yılları arasında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 189 bin 620 dekar zirai alanın sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 197 milyon 300 bin TL gelir artışı sağlanması, 85 adet yerleşim yerinin ve 3 bin 49 dekar zirai arazinin taşkınlardan korunması, HES’lerin kurulu gücünün 120 MW’a çıkarılması ve 347 milyon kWh yıllık hidroelektrik enerjisi üretimi hedeflenmektedir” dedi.

Bu kapsamda çalışmaları hızla devam eden Daday Hazım Kılıç Barajı ve Sulaması ile toplam 31 bin 440 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını söyleyen Acu, “Çalışmalar arazi toplulaştırma işleri ile paralel olarak devam etmektedir. Devam eden iş kapsamında 20 bin 519 metre ana iletim hattının tamamı ve 48 bin 947 metre yedek boru hattı yapılmıştır.Ayrıca, 7 adet yatay sondaj ile karayolu geçişi, 448 adet sanat yapısı ve bunun yanında yaklaşık 50 km işletme bakım yolunun 40 km’si tamamlanmıştır. 2017 yılı sulama sezonunda tamamlanan 14 bin 940 dekar alanın tamamına su verilerek zirai araziler sulamaya açılmıştır” diye konuştu.

Daday Bezirgan Hazım Kılıç Barajı ve Sulamasının tamamlanması ile birlikte bölgede tarıma dayalı sanayinin gelişeceğini ifade eden Acu, “Bu da bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine olanak sağlayacak ve refah düzeyini arttıracaktır. Projenin tamamlanması ile 2017 fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 12 milyon 580 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu projenin hayata geçirilmesinde en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.