Daçka, Barcelona'da sonunu getiremedi!

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Karşılaşmanın başında 5-0'lık seri yapan Darüşşafaka Doğuş, üç sayı çizgisi gerisinden 4 kez isabet bulduğu ilk periyodu 22-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan ve rakibine ilk 2,5 dakikada sayı şansı tanımayan yeşil-siyahlılar, 14. dakikaya 28-22 önde girdi. Karşılıklı basketlerle geçilen kalan bölümde oyun üstünlüğünü bırakmayan Darüşşafaka Doğuş, Wilbekin'ın son saniye üçlüğüyle devreyi 40-35 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve 14-0'lık seri yapan Barcelona Lassa, 25. dakikayı 51-42 önde geçti. Mola sonrasında Moerman ve Anderson'un sayılarıyla toparlanan Darüşşafaka Doğuş, 3. periyodun son dakikasına 57-56 önde girse de Tomic'in basketlerine engel olamayarak final periyoduna 59-57 geride gitti.

Final periyodunda 35. dakikada skorun 63-63 eşitlendiği maçta, Koponen ve Vezenkov ile sayılar bulan Barcelona Lassa'ya, Wilbekin ve Anderson ile karşılık veren Darüşşafaka Doğuş, son 15 saniyeye bir sayı (76-75) geride girdi. Büyük heyecana sahne olan bu bölümde ev sahibi ekip serbest atış çizgisinden 3 sayı atarken, Darüşşafaka Doğuş ise sadece 2 kez isabet bulabildi. Son hücum hakkını iyi değerlendiren Barcelona Lassa, Vezenkov'un 2 sayılık basketiyle karşılaşmadan 81-77 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi, Darüşşafaka Doğuş adına 21 sayı atan Anderson oldu. Barcelona Lassa'da ise Tomic 16, Rice 13 sayı kaydederek galibiyete katkı sağladı.

Bu sonuçla Barcelona Lassa, THY Avrupa Ligi'ndeki 7. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Doğuş 7. mağlubiyetini yaşadı.

Öte yandan, İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)

Barcelona Lassa: Rice 13, Navarro 6, Claver 4, Doellman 11, Tomic 16, Koponen 9, Renfroe 6, Dorsey 2, Vezenkov 12, Oleson 2

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 9, Bertans 5, Anderson 21, Clyburn 4, Semih Erden 4, Wilbekin 19, Moerman 11, Zizic 4, Birkan Batuk, Harangody

1. Periyot: 19-22

Devre: 35-40

3. Periyot: 59-57