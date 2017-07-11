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Dacia’da Temmuz ayında cazip fırsatlar

Temmuz ayında yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşterilere birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor.

11 Temmuz 2017 Salı 17:46
Dacia’da Temmuz ayında cazip fırsatlar

Dacia’nın Sandero modelinde geçerli olan ‘’Yarısını Şimdi, Kalanı 2018’de Öde’’ kampanyasıyla müşteriler, araç bedelinin yarısını satın alım sırasında nakit ya da takas araç ile öderken,  maksimum 48 aya kadar kredi ile ödeme şansına sahip oluyor.

Bu kampanyadan faydalanmak istemeyen Sandero müşterileri ise 20.000 TL peşin, 20 aya kadar sıfır faiz fırsatına sahip oluyor.

Dokker Combi ve Dokker Van modellerinde 20.000 TL peşin, maksimum 12 aya kadar sıfır faiz, ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranı yer alıyor. Duster, Lodgy ve Logan MCV modellerinde ise 12.000 TL peşin, maksimum 48 aya kadar sıfır faiz oranları bulunuyor. Dokker Combi 52.250 TL, Dokker Van 44.250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Duster 60.800 TL, Lodgy 69.250 TL ve Logan MCV 51.350 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ticari Taksilere Özel İndirimler

Dacia marka ticari taksi almak isteyen müşterileri ise 1.500 TL’lik özel indirim bekliyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 17:46
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