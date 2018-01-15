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Dacia’da kampanya sürprizi

Ocak ayında yeni bir Dacia satın almak isteyen müşterileri heyecanlandıran bir kampanya başladı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:14
Dacia’da kampanya sürprizi

Lodgy ve Dokker modellerinde yeni fiyatlarla yeni fırsatlar açıklandı.

1 YIL EK GARANTİ

Kampanya sırasında Dacia binek otomobil satın alımlarında, artı 1 yıl garanti sağlayan Maxxi Garantim ürünü Dacia’dan hediye ediliyor.

SANDERO 53.900 TL

LOGAN MCV 61.500 TL

Ocak ayında Sandero 53.900 TL, Dokker Van 58.300 TL ve Dokker Combi 66.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Logan MCV 61.500 TL, Duster 67.100 TL ve Lodgy 90.250 TL’den başlayan fiyatlarla yeni araba almayı düşünen müşterilerin beğenisine sunuluyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 09:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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