Dacia’da kampanya sürprizi
Ocak ayında yeni bir Dacia satın almak isteyen müşterileri heyecanlandıran bir kampanya başladı.15 Ocak 2018 Pazartesi 09:14
Lodgy ve Dokker modellerinde yeni fiyatlarla yeni fırsatlar açıklandı.
1 YIL EK GARANTİ
Kampanya sırasında Dacia binek otomobil satın alımlarında, artı 1 yıl garanti sağlayan Maxxi Garantim ürünü Dacia’dan hediye ediliyor.
SANDERO 53.900 TL
LOGAN MCV 61.500 TL
Ocak ayında Sandero 53.900 TL, Dokker Van 58.300 TL ve Dokker Combi 66.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Logan MCV 61.500 TL, Duster 67.100 TL ve Lodgy 90.250 TL’den başlayan fiyatlarla yeni araba almayı düşünen müşterilerin beğenisine sunuluyor.