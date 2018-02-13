Dacia Duster'ın Türkiye fiyatı belli oldu

2010 yılında sektöre çıkan Duster, o tarihten bu yana ilk kez komple yenilendi. Geçtiğimiz aylarda dünya lansmanı yapılan araç, çok yakın bir zamanda Türkiye'ye de geleceği açıklandı.

Duster'ın Türkiye'ye geliş tarihi 1 Mart olarak belirlendi.

Yeni Duster'i kullanmak için 70 bin 900 TL'den başlayacak fiyatları gözden çıkarmanız gerekiyor.

Dizel otomatik EDC şanzımanlı full dolu model ise 105 bin 400 TL'den piyasaya çıkacak.

2010 yılında yapılan küresel lansmanından bu yana Dacia Duster, dünyada 2 milyon adetten fazla sattığı açıklandı.