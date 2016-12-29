D100'de kaza: Tüm şeritler kapandı

D100 Büyükçekmece-Avcılar yönünde hasarlı trafik kazası meydana geldi. Tüm şeritler trafiğe kapatıldı.
D100 Büyükçekmece-Avcılar yönünde hasarlı trafik kazası meydana geldi. Tüm şeritler trafiğe kapatıldı.
D100 Büyükçekmece-Avcılar yönünde hasarlı trafik kazası meydana geldi. Tüm şeritler trafiğe kapatıldı.
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