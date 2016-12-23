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D vitamininin faydaları nelerdir?

- Kalp hastalıklarını ve bazı kanserlere karşı vücudu korur

- Bağışıklık sistemini güçlendirir

- Pankreastan insilün salgılanımını düzenler

- Tansiyonu dengeler

- Kemikleri güçlendirir

- Depresyonu önler

- Kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilimini sağlar

- Parathormon salgılanmasını düzenler.



- Kaslara güç verir.

D vitamini eksikliğine yol açan etkenler nelerdir?

Yaşanılan yer: Güneş ışınlarının az ulaştığı ekvatordan uzak bölgeler D vitamini eksikliğine yol açmaktadır.

Hava kirliliği: Fosil yakıt gibi zararlı gazlar güneş ışınlarını engelleyerek D vitamininin üretimine engel olur.

Güneş kremleri: Güneş kremleri UVB ışınları engelleyerek D vitamini eksikliğine neden olur.

Yaş: Yaşlanmayla birlikte D vitamini üretme kapasitesinde azalma görülür.

Karaciğer ve böbrek hastalıkları: Karaciğer ve böbrek D vitamininin üretilmesinde yardımcı olur. Dolayısıyla bu organlarda meydana gelen hasarlar vitamin eksikliğine yol açabilir.

Sindirim sistemi hastalıkları: Çölyak hastalığı gibi sindirim sistemi sorunları D vitamini eksikliğine yol açabilir.

Koyu ten rengi: Koyu tenli kişilerde, cilde rengini veren melanin adlı pigment D vitamini üretimini olumsuz etkiler.

Obezite: Yağ hücreleri kandaki D vitaminini emerek bu soruna yol açmaktadır.

D vitamini içeren besinler nelerdir?

Balık yağı: Morina balığının ciğerindeki yağ, D vitamini eksikliğinin tedavisinde kullanılmaktadır.

Balık: Balıklar D vitamini yönünden zengin besinlerdir.

İstiridye: D vitamini açısından en zengin yiyeceklerden birisi istiridyedir.



Tofu ve soya sütü: Bu besinler D vitamini ve kalsiyum açısından oldukça zengindir.

Yumurta: D vitamini açısından zengin olan bir diğer besin yumurtadır.

Süt ve süt ürünleri: Kemik gelişimi açısından oldukça faydalı olan süt ve süt ürünleri D vitamini açısından zengindir.



Mantar: Düğme mantarı günlük D vitamini ihtiyacının %7’sini karşılamaktadır.



Patates: 100 gram patates günlük D vitamini ihtiyacının %1’ini karşılamaktadır.

Günlük ne kadar D vitamini alınmalıdır?

0-12 aylık bebekler için: 10 mikrogram

1-18 yaş arası çocuk ve gençler için: 15 mikrogram

70 yaş ve altı yetişkinler için: 15 mikrogram

70 üstü yetişkinler için: 20 mikrogram

Hamile veya emziren anneler için: 15 mikrogram

D vitamini eksikliği nelere yol açar?

- Terleme

- Depresyon

- Yorgunluk

- Kemik ağrıları

- Gribe yakalanma

- Obezite