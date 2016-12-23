D vitamininin faydaları nelerdir?
- Kalp hastalıklarını ve bazı kanserlere karşı vücudu korur
- Bağışıklık sistemini güçlendirir
- Pankreastan insilün salgılanımını düzenler
- Tansiyonu dengeler
- Kemikleri güçlendirir
- Depresyonu önler
- Kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilimini sağlar
- Parathormon salgılanmasını düzenler.
- Kaslara güç verir.
D vitamini eksikliğine yol açan etkenler nelerdir?
Yaşanılan yer: Güneş ışınlarının az ulaştığı ekvatordan uzak bölgeler D vitamini eksikliğine yol açmaktadır.
Hava kirliliği: Fosil yakıt gibi zararlı gazlar güneş ışınlarını engelleyerek D vitamininin üretimine engel olur.
Güneş kremleri: Güneş kremleri UVB ışınları engelleyerek D vitamini eksikliğine neden olur.
Yaş: Yaşlanmayla birlikte D vitamini üretme kapasitesinde azalma görülür.
Karaciğer ve böbrek hastalıkları: Karaciğer ve böbrek D vitamininin üretilmesinde yardımcı olur. Dolayısıyla bu organlarda meydana gelen hasarlar vitamin eksikliğine yol açabilir.
Sindirim sistemi hastalıkları: Çölyak hastalığı gibi sindirim sistemi sorunları D vitamini eksikliğine yol açabilir.
Koyu ten rengi: Koyu tenli kişilerde, cilde rengini veren melanin adlı pigment D vitamini üretimini olumsuz etkiler.
Obezite: Yağ hücreleri kandaki D vitaminini emerek bu soruna yol açmaktadır.
D vitamini içeren besinler nelerdir?
Balık yağı: Morina balığının ciğerindeki yağ, D vitamini eksikliğinin tedavisinde kullanılmaktadır.
Balık: Balıklar D vitamini yönünden zengin besinlerdir.
İstiridye: D vitamini açısından en zengin yiyeceklerden birisi istiridyedir.
Tofu ve soya sütü: Bu besinler D vitamini ve kalsiyum açısından oldukça zengindir.
Yumurta: D vitamini açısından zengin olan bir diğer besin yumurtadır.
Süt ve süt ürünleri: Kemik gelişimi açısından oldukça faydalı olan süt ve süt ürünleri D vitamini açısından zengindir.
Mantar: Düğme mantarı günlük D vitamini ihtiyacının %7’sini karşılamaktadır.
Patates: 100 gram patates günlük D vitamini ihtiyacının %1’ini karşılamaktadır.
Günlük ne kadar D vitamini alınmalıdır?
0-12 aylık bebekler için: 10 mikrogram
1-18 yaş arası çocuk ve gençler için: 15 mikrogram
70 yaş ve altı yetişkinler için: 15 mikrogram
70 üstü yetişkinler için: 20 mikrogram
Hamile veya emziren anneler için: 15 mikrogram
D vitamini eksikliği nelere yol açar?
- Terleme
- Depresyon
- Yorgunluk
- Kemik ağrıları
- Gribe yakalanma
- Obezite