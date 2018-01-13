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Cyle Larin'in Beşiktaş'a maliyeti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yürüttüğü görüşmeler sonrasında MLS yönetimi ile 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:24
Cyle Larin'in Beşiktaş'a maliyeti

Cenk Tosun’un rekor bir bedelle Premier Lig ekibi Everton’ın yolunu tutmasının ardından yerine golcü arayışında olan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş’in de sıcak baktığı Cyle Larin’in transferini kendi çıkarları doğrultusunda bitirdi.

ABD’de Orlando City forması giyen 22 yaşındaki oyuncu ile yıllık 1.6 milyon Euro’ya anlaşan ancak MLS Ligi yönetiminin yüksek bonservis bedeli istemesiyle görüşmeleri donduran Siyah Beyazlılar’a ABD’den müjdeli haber geldi. Larin’in ısrarla Beşiktaş’a gitmek istediğini söylemesi ve bir kısım alacaklarını da bırakacağını bildirmesiyle transfer olumlu noktalandı. Başkan Fikret Orman’ın yürüttüğü görüşmeler sonunda MLS Ligi yönetimine 1.5 milyon Euro peşin bonservis bedeli ödenmesi ve bir sonraki satıştan kar payı verilmesi maddesinin eklenmesiyle bonservis krizi çözüldü.

BUGÜN KONTROL, PAZARTESİ İMZA

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Cyle Larin, bugün sağlık kontrollerinden geçecek. 22 yaşındaki oyuncu, pazartesi günü düzenlenecek törenle kendisini 4.5 yıllığına Siyah-Beyazlı renklere bağlayan sözleş- meye imza atacak.

DEMBA BA DA GELEBİLİR

Larin’i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar’da Şenol Güneş genç oyuncunun yanına bir de tecrübeli santrfor istedi. Demba Ba’nın sağlıklı ve hazır olması halinde transferine onay veren Güneş’in bu talebiyle Larin’in yanına Demba Ba veya bir başka deneyimli isim alınacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 11:24
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  3. Larin
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