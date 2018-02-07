Cyle Larin için ağır sözler! 'Bu karakterde...'

Orlando City'nin Beşiktaş'ın yeni transferi Cyle Larin'e olan tepkisi dinmiyor...

MLS ekibinin CEO'su Alex Leitao, genç golcüyü sert sözlerle eleştirirken "Kulübüne saygı duymayan, sözleşmelere saygı duymayan, takımı umurunda olmayan bir oyuncu... Cyle'den gördüğümüz tam olarak budur, başka söze gerek yok. Bu karakterde, bu kişilikte bir baş belasını zorlamanın ne anlamı var?" diye konuştu.