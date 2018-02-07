Cyle Larin için ağır sözler! 'Bu karakterde...'
Orlando City'nin CEO'su Alex Leitao, Larin'i sert sözlerle eleştirdi.07 Şubat 2018 Çarşamba 10:48
Orlando City'nin Beşiktaş'ın yeni transferi Cyle Larin'e olan tepkisi dinmiyor...
MLS ekibinin CEO'su Alex Leitao, genç golcüyü sert sözlerle eleştirirken "Kulübüne saygı duymayan, sözleşmelere saygı duymayan, takımı umurunda olmayan bir oyuncu... Cyle'den gördüğümüz tam olarak budur, başka söze gerek yok. Bu karakterde, bu kişilikte bir baş belasını zorlamanın ne anlamı var?" diye konuştu.
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