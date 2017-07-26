Çuvallayan Ergen hatasında ısrar ediyor!

Gülben Ergen'in paylaştığı sözde belgede Mustafa Kemal, Hz. Muhammed'in(s.a.v) mezarını yıkıp, yerini değiştirmek isteyen krala bir mektup yazdığı iddia edilmişti.

TÜM UYARILARA RAĞMEN KALDIRMADI

Mustafa Kemal'in Suud kralına yazdığı iddia edilen mektubun tarihçiler tarafından sahte olduğu açıklanmıştı. Dikkat çeken nokta ise herkesin belgenin sahte olduğunu söylemesine rağmen Gülben Ergen'in bu paylaşımı sayfasından kaldırmaması oldu.

'BÖYLE Mİ ÖRNEK OLUYORSUNUZ'

Gülben Ergen'in bu paylaşımına Kemalistlerden de tepki geldi. Ünlü şarkıcıya 'bilgisiz biri gibi davranmışsınız, böyle mi topluma örnek oluyorsunuz? Yazık' gibi tepkiler geldi...