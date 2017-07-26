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Çuvallayan Ergen hatasında ısrar ediyor!

Mustafa Kemal'le ilgili sahte bir belgeyi takipçileriyle paylaşan Gülben Ergen'e Kemalistlerden de tepki geldi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:42
Çuvallayan Ergen hatasında ısrar ediyor!

Gülben Ergen'in paylaştığı sözde belgede Mustafa Kemal, Hz. Muhammed'in(s.a.v) mezarını yıkıp, yerini değiştirmek isteyen krala bir mektup yazdığı iddia edilmişti.

TÜM UYARILARA RAĞMEN KALDIRMADI

Mustafa Kemal'in Suud kralına yazdığı iddia edilen mektubun tarihçiler tarafından sahte olduğu açıklanmıştı. Dikkat çeken nokta ise herkesin belgenin sahte olduğunu söylemesine rağmen Gülben Ergen'in bu paylaşımı sayfasından kaldırmaması oldu.

'BÖYLE Mİ ÖRNEK OLUYORSUNUZ'

Gülben Ergen'in bu paylaşımına Kemalistlerden de tepki geldi. Ünlü şarkıcıya 'bilgisiz biri gibi davranmışsınız, böyle mi topluma örnek oluyorsunuz? Yazık' gibi tepkiler geldi...

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:42
  1. Atatürk
  2. Gülben Ergen
  3. Ömür Varol'la Beyaz Gazete
  • muratmurat57 dk önce
    1919 da suud kralımı varmış pes artık bukadar cehalette olmaz..ibni suud ingilizlerin eliyle 1932 de kurdu sözde krallığı.
  • TuranTuran1 sa önce
    Çaptandüştügündeminasılyakalarımdiye uğraşıyorkolayıvar gülbenkoca bul onla oyalanyaşlandınkız dandik keMalgibi boşişlerleuğraşmaevinin kadını ol bunak
  • Dursun yilmazDursun yilmaz1 sa önce
    Gündemden düştü konusulmak istiyor ucuz bir gülben ergen numarasi
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