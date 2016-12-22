Çuvalı general itiraf etti: ABD artık…

Emekli Orgeneral Odierno, Amerikan Fox News kanalına Berlin saldırısı ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Obama yönetiminin bölgesel ve yerel güçleri bir araya getirip koalisyonlar kurmak suretiyle dünyaya "arka planda liderlik yapma" stratejisini eleştiren Odierno, terörizme karşı ABD'nin "proaktif liderlik yapma zamanının geldiğini" vurguladı.

Odierno şunları söyledi:

"Biz, her nedense, şimdiki yönetim altında geriden liderlik yapmayı seçtik. Şimdi önden liderlik yapmanın, ulusları bir araya getirmede, kendi politikalarımızda ve hükümetimizin kabiliyetlerini bir araya getirmede agresif olma zamanıdır.”

"ABD'Yİ PASİFLEŞTİRDİ"

Mevcut yönetimin terörle mücadele stratejisinin ABD’yi Ortadoğu’da pasifleştirdiğini savunan Odierno, “Dürüst olmak gerekirse bölgede liderliği Rusya’ya bıraktık” dedi.

Odierno, ayrıca seçilmiş başkan Donald Trump’ın savunma bakanlığı için seçtiği emekli Orgeneral James Mattis ve diğer üst düzey yöneticilerin ABD’nin Ortadoğu politikasına daha proaktif bir boyut kazandıracağına inandığını ifade etti.

Rus Büyükelçi Karlov'un Ankara’da silahlı saldırıda öldürülmesi ile ilgili bir soruya cevap veren Odierno, saldırganın kimlerle bağlantılı olduğu ve saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin soruşturma sonucunda netleşeceğini kaydetti. Odierno, bu saldırının bölgedeki karmaşıklığı tam olarak yansıtan farklı bir saldırı olduğunu ve tam da bu nedenle ABD’nin bölgedeki müttefikleriyle iyi bir işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı.

ÇUVAL OLAYI NEYDİ?

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler, 1 Mart tezkeresi sonrasında büyük gerginlik meydana gelmiş, aynı yılın 4 Temmuz gününde de Kuzey Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi olayı yaşanmıştı.

4 Temmuz 2003 tarihinde Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde karargah kurmuş olan Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler mensubu 11 Türk askeri ve Türkmen mihmandarları, dönemin Korgenerali Ray Odierno'nun komutanı olduğu ABD askerleri tarafından başlarına çuval geçirilerek gözaltına alınmışlardı.

Süleymaniye'den alınarak Bağdat'a götürülen Türk askerleri burada sorgulanmışlar, 60 saat süren gözaltı sonrasında serbest bırakılmışlardı.