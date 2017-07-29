Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çuval içerisinde ceset bulundu

Bayrampaşa’da bir iş yeri önünde çöplerin arasında çuval içerisinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:41
Çuval içerisinde ceset bulundu

Yenidoğan Mahallesi Caner Sokak üzerinde meydana gelen olayda çöplerin arasında çuval içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde, kağıt toplayıcılar tarafından çöplerin yanına bırakılmış beyaz bir çuvalın içerisinde hareketsiz halde yatan 25-30 yaşlarında bir cesede rastladı. Durumu çöplerin karşısında bulunun esnafa haber verdikten sonra iş yeri sahibi olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, çuval içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak cesedi incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimler tarafından bırakıldığını ortaya çıkarmak için çevrede delil araştırması gerçekleştirdi. Ekiplerin, cesedin üzerinde herhangi bir darp ya da yaralama izine rastlamadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından ceset, otopsi raporu için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın ardından polisler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çevredeki esnaf ise böyle bir olayın bu çevrede ilk defa yaşandığını belirtti.

Çöplerin bulunduğu yerin önündeki işyeri sahibi Tuncay Kalkan, “Bu iş yerinin sahibiyim, sabah çöp toplayan kağıtçılardan birisi seslendi bize. Burada çöpe insan atmışlar dediler. Biz de insan değildir giyim mankenidir dedik. Aşağıya inip baktım, bir bacak gördüm. Cesedi gördükten sonra polisleri aradım, onlar da geldiler. 5 senedir bu sokaktayız hiç böyle bir olayla karşılaşmadık” dedi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:41
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Sabah
  3. Tunca
  4. Bayrampaşa
  5. Yenidoğan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
    1. Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
    2. Kapıkule'de tatilci yoğunluğu sürüyor
    3. HDP’li vekil gözaltına alındı
    4. Gıda kamyonu park halindeki tıra çarptı
    5. Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
    6. Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
    7. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    8. Alaşehir’in yeni terminali açılış için..
    9. Sıcaklar tahinli pideye ilgiyi azaltmadı
    10. Suriyeli işadamları ile istişare..
    11. TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    12. Yüzme kurslarına yoğun ilgi
    13. Terör örgütüne ait 14 sığınak bulundu
    14. 2017 kuru kayısı ihracat sezonu başladı
    15. Teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar..
    16. Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine..
    17. Terör örgütüne bir darbe daha!
    18. 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    19. Seyir halindeki kamyonet yandı
    20. Katarlı hacıların yaşadıkları..
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı