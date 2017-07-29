Çuval içerisinde ceset bulundu

Yenidoğan Mahallesi Caner Sokak üzerinde meydana gelen olayda çöplerin arasında çuval içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde, kağıt toplayıcılar tarafından çöplerin yanına bırakılmış beyaz bir çuvalın içerisinde hareketsiz halde yatan 25-30 yaşlarında bir cesede rastladı. Durumu çöplerin karşısında bulunun esnafa haber verdikten sonra iş yeri sahibi olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, çuval içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak cesedi incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimler tarafından bırakıldığını ortaya çıkarmak için çevrede delil araştırması gerçekleştirdi. Ekiplerin, cesedin üzerinde herhangi bir darp ya da yaralama izine rastlamadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından ceset, otopsi raporu için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın ardından polisler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çevredeki esnaf ise böyle bir olayın bu çevrede ilk defa yaşandığını belirtti.

Çöplerin bulunduğu yerin önündeki işyeri sahibi Tuncay Kalkan, “Bu iş yerinin sahibiyim, sabah çöp toplayan kağıtçılardan birisi seslendi bize. Burada çöpe insan atmışlar dediler. Biz de insan değildir giyim mankenidir dedik. Aşağıya inip baktım, bir bacak gördüm. Cesedi gördükten sonra polisleri aradım, onlar da geldiler. 5 senedir bu sokaktayız hiç böyle bir olayla karşılaşmadık” dedi.