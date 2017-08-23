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Cuntanın listesi Darbeci FETÖ yalanını ifşa etti

Yalova’daki askeri öğrencileri darbe girişimi için organize eden FETÖ’cü Binbaşı Ferhat Günay’ın öldürülmeden önce yok etmek istediği kağıt parçaları birleştirildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:46
Cuntanın listesi Darbeci FETÖ yalanını ifşa etti

Hava Harp Okulu Filo Komutanı Binbaşı Ferhat Günay kanlı kalkışmada Orhanlı gişelerinde çıkan çatışmada öldürülen darbecilerdendi. Güney’in Hava Harp Okulu öğrencilerinden hangilerinin Yalova’daki kamptan İstanbul’a intikal ettirileceğini önceden belirlediği ve listeler yaptığı ortaya çıktı. Listelerde hangi askeri öğrencilerin nerede görevlendirileceğine bile yer verildi. İstanbul Başsavcılığı’nın hazırladığı iddiamade isimlerin yanlarında ‘+’ işaretleri konulan askeri öğrenciler darbede etkin rol oynadı. Darbe girişimi başarısız olunca Günay, elindeki listeleri parçalayıp delilleri yok etmek istedi. Olay yerinde bulunan parçalanmış kağıtlar, polis tarafından birleştirilince, kalkışmada görevlendirilen askeri öğrencilerin listesi olduğu anlaşıldı. FETÖ’cülerin ‘tatbikata gidiyorduk’ ve ‘terör saldırısına karşı plansız bir şekilde harekete geçtik’ ‘rastgele seçildik’ savunmaları çürütüldü. Listeler darbe hazırlığının günler önceden yapıldığını da ortaya koydu.

İstanbul Başsavcılığı’nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile ilgili iddianamesinde yer alan ifadelerde de, Günay’ın elindeki listelerden askerlerin isimlerini okuduğu ve otobüslere binildiği anlatıldı. Şüpheli olarak ifadesi alınan, Hava Harp Okulu Komutanlığı 4. Filo Takım Komutanı Faruk Şimşek, Ferhat Günay’ın öğrencilere hitaben “Sporlar eğitimler rahat hep böyle gideceğini mi sandınız” diyerek gülümsediğini, elinde öğrencilerin isimlerinin bulunduğu listeden karşısında artı bulunan isimleri okuyarak arkasına geçmelerini istediğini söyledi. 50’şer kişilik iki grup oluşturulduğunu söyleyen Şimşek “Daha önceden bir plan yapılarak kimlerin gidip kimlerin kalacağının belirlendiğini anladım” dedi.

‘AJANDADAN 60 ÖĞRENCİ’

Yine şüpheliler arasında yer alan Yüzbaşı Hasan Durak da Ferhat Günay’ın kampta bulunan 150 öğrenci içerisinden yaklaşık 60 kişiyi otobüslere bindirdiğini, isimleri ajandasından okuduğunu, fakat sıradan okuduğunu tahmin ettiğini anlattı. Öğrencilerin iki otobüse bindirildiğini söyleyen Durak, bir otobüsün yaklaşık 45 kişilik, diğerinin 15 kişilik olduğunu belirtti. Ferhat Günay’ın öndeki otobüslerin birine bindiğini, kendisinin de aynı otobüse binmeye yeltendiğinde, arkadaki otobüslerden birine binmesini emrettiğini söyleyen Durak “Ben de 15 öğrencinin bulunduğu otobüse bindim. Günay otobüse binen öğrencilerden 5 kişiyi yanına çağırdı. Yanlarına mühimmat almalarını emretti. Sayısını bilmiyorum. Fakat içerisine mühimmat olan küçük bir sandık öğrenciler tarafından otobüsün içerisine konuldu” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:46
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