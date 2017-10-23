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Cüneyt Çakır'dan Galatasaray'ı kahreden karar!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine hakem Cüneyt Çakır damga vurdu. Çakır'ın 59. dakikada verdiği tartışmalı penaltı kararı, Galatasaray cephesini çıldırttı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 01:21
Cüneyt Çakır'dan Galatasaray'ı kahreden karar!

Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Dev maçın ilk 10 dakikasına Fenerbahçe aleyhine verdiği tartışmalı kararlarla damga vuran Cüneyt Çakır, müsabakanın ikinci yarısında ise Galatasaraylı taraftarları çıldırttı.

Maçın 59. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Feghouli, Hasan Ali Kaldırım’ı bire birde geçmeye çalıştı. Hasan Ali Kaldırım’ın kayarak müdahalesinde topun eline değdiğini savunan Galatasaraylı futbolcular, penaltı itirazlarında bulundu.

Galatasaray Kulübünden yapılan paylaşım.

Galatasaray Kulübünden yapılan paylaşım.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır ise pozisyonda penaltı kararı vermedi ve beyaz noktayı göstermedi.

Öte yandan Galatasaray Resmi Twitter hesabı, pozisyonun net penaltı olduğu yönünde bir paylaşımda bulundu. Galatasaray Kulübünün söz konusu paylaşımında, “59. dakikada lehimize verilmeyen penaltı pozisyonu!” metni kullanıldı ve söz konusu pozisyonun görseli kullanıldı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 01:21
  1. Galatasaray Fenerbahçe
  2. Galatasaray Fenerbahçe maçı
  3. Galatasaray sosyal medya
  4. Cüneyt Çakır
  5. Cüneyt Çakıra tepki
  • fenerbahçe nin hakkı yendfenerbahçe nin hakkı yend1 sa önce
    Mustafa çulcu ve Ahmet çakar fenerbahçenin golünün nizami olduğunu,denayerin maçın başında kırmızı kart görmesi gerektiğini,ve tartışmalı pozisyonların hiçbirinin penaltı olmadığını söylediler..bu durumda mağdur Fenerbahçe.maçın başında 1-0 öne geçiyor ve gs 10 kişi kalıyor.tarihi fark olurdu.ama eyyamcı kronik fb düşmanı erman ve gs kendini yırtıyor yavuz hırsız misali.ermanın aziz yıldırıma düşmanlığı aziz yıldırım bunu güya işten attırmışoün bugündür bu adam fb düşmanı yeter be eyyamcı erman sus artık
  • Mahmut ZekiMahmut Zeki10 sa önce
    İlk yarı Serdar Aziz de elle kesti.Nizamî golü verilmedi FENERBAHÇEnin. Onu da söyleyiniz...

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