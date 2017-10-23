Cüneyt Çakır'dan Galatasaray'ı kahreden karar!

Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Dev maçın ilk 10 dakikasına Fenerbahçe aleyhine verdiği tartışmalı kararlarla damga vuran Cüneyt Çakır, müsabakanın ikinci yarısında ise Galatasaraylı taraftarları çıldırttı.

Maçın 59. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Feghouli, Hasan Ali Kaldırım’ı bire birde geçmeye çalıştı. Hasan Ali Kaldırım’ın kayarak müdahalesinde topun eline değdiğini savunan Galatasaraylı futbolcular, penaltı itirazlarında bulundu.

Galatasaray Kulübünden yapılan paylaşım.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır ise pozisyonda penaltı kararı vermedi ve beyaz noktayı göstermedi.

Öte yandan Galatasaray Resmi Twitter hesabı, pozisyonun net penaltı olduğu yönünde bir paylaşımda bulundu. Galatasaray Kulübünün söz konusu paylaşımında, “59. dakikada lehimize verilmeyen penaltı pozisyonu!” metni kullanıldı ve söz konusu pozisyonun görseli kullanıldı.