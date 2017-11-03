Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cüneyt Çakır: Gelse de kurtulsak

Sabah yazarı Ömer Üründül, Cüneyt Çakır ve video hakem ile ilgili yaptığı sohbeti köşesine taşıdı.

03 Kasım 2017 Cuma 16:54
Cüneyt Çakır: Gelse de kurtulsak

Üründül'ün yazısından ilgili bölüm şöyle;

Salı günü Londra'ya giderken, Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham- Real Madrid maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır ve ekibiyle aynı uçaktaydık. Yol boyunca keyifli bir sohbet yapma fırsatı bulduk. Başta Cüneyt Çakır olmak üzere diğer tüm arkadaşların yüzlerinden okuduğum, dünyanın izlediği önemli maçlarda sürekli görev almalarının yarattığı hazdı. Gözlemlediğim ise hepsinin arasında saygı çerçevesinde esprilerin de sık sık gündeme geldiği güzel bir dostluk olduğu... Sohbet sırasında Cüneyt Çakır, önümüzdeki günlerde Dünya Kupası'nda görev alacak hakemlerin açıklanacağını söyledi. Ben de 'Nasıl olsa yerin garanti' dedim. O da tevazu içinde 'Önce bir açıklansın' dedi. Daha önce de Video Hakem ile ilgili görüşlerini benimle paylaşan Cüneyt Çakır'a 'VAR' ile ilgili deneme mahiyetinde yapılan uygulamaları ve görüşlerini de sordum. Cevabı çok olumluydu. Güzel tecrübeler yaşadıklarını, bu değişimin Türk futbolu ve hakemliği rahatlatacağını söyledi. Çakır, "Bu uygulama biz hakemleri rahatlatacaktır. Takımlara istemeden de olsa yaptığımız hataların baskısından kurtuluyoruz. Çünkü psikolojik olarak bu yaşanan baskı hakemleri negatif olarak etkiliyor. Bu ortadan kalkacaktır" diyerek 'VAR' ile ilgili düşüncelerini ve pratikte yaşadıklarını anlattı.

BİR HATA DIŞINDA İYİ İŞ ÇIKARDILAR

Bir başka konu da Cüneyt Çakır ve yardımcılarının Wembley Stadı'nda 80 bin kişinin takip edeceği çok zor ve önemli bir maçı yönetecek olmalarıydı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en zorlu maçı olan Tottenham ile Real Madrid arasındaki karşılaşmada 1 hata dışında çok başarılı iş çıkardılar. Bana göre bu maçın en ilginç yönü Cüneyt Çakır'ın 2. dakika ile 17. dakika arasındaki toplam 15 dakikada tek faul düdüğü bile çalmamasıydı. Maç sonunda herkes tarafından tebrik edildi. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası play-off maçlarından birinde de görev alacaktır. Benim tahminim İsveç-İtalya. Ona ve ekibine şimdiden başarılar dilerim.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 16:54
  1. Cüneyt Çakır
  2. Video Hakem
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm
    Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm