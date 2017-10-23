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Cüneyt Çakır böyle bitsin istedi

Dün gece oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde maçın hakemi Cüneyt Çakır verdiği kararlarla sonucu belirleyen isim oldu.

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:30
Cüneyt Çakır böyle bitsin istedi

Dün gece oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından tüm gazeteler ve spor yorumcuları ağız birliği etmişcesine maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı hedef gösterdi. Çakır'ın tansiyonu yüksek maçta her iki taraf aleyhinde verdiği kararlarla taraftarlara adeta saç baş yoldurdu. 

Spor yorumcusu ve eski hakem Bülent Yavuz maçtaki kritik kararları böyle değerlendirdi:

- Fenerbahçe'nin Janssen ile kazandığı ve iptal edilen gol tartışmaya çok açık. Televizyondan gördüğüm kadarıyla gol olması gerekirdi. Hakem Çakır'ın faul vermesinde hangi kriterle, hangi müdahaleyle, hangi 10 kusurlu hareketen birini gördüğünü, bunu izah etmekte zorlanacağını düşünüyorum.

Serdar Aziz'in eline gelen topta penaltı yoktu. Hakemin bu pozisyonda devam kararı doğruydu.

- Denayer'in sarısı tamamen uydurma bir sarı karttı. Belçikalı futbolcunun Janssen'e yaptığı müdahalenin yüzde 100 kırmızı kart olması gerekirdi.

- 53. dakikada Fernando topa temas bile etmiyor ancak hakem Cüneyt Çakır, Fernando aleyhine faul veriyor. Ve üstüne üstlük olmayan sarı kartı da Galatasaraylı oyuncuya gösterdi.

- Denayer'in kafasından seken ve Neto'nun eline gelen top, ilk yarıda Serdar Aziz'in eline gelen topla aynı pozisyondu. Burada da penaltı yoktu ve hakemin devam kararı doğruydu.

- 58. dakikada ceza alanı içerisinde Hasan Ali, topu resmen eliyle kesti. Yüzde yüz penaltı olmalıydı.

-Kameni'ye Fenerbahçe ceza sahası içerisinde faul yapan Belhanda 79. dakikada ikinci sarı karttan atıldı. Hadi faulü verdin asla sarı kartlık bir müdahale değildi. Eğer hakem aldatmadan sarı verdiyse, bu kadar yoğun temaslı mücadelede asla aldatma olmaz. Hakemin ikinci sarısı yanlış. Hakem burada Galatasaray'ı 10 kişi bırakarak önemli bir hataya imza attı." 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 14:30
  1. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
  • FİKRİ SEÇKİN.FİKRİ SEÇKİN.18 sa önce
    Hasan ali düşüyor .Destek kolunu yere koymak zorunda .Topla kesiğnlikle oynamıyor.ONUN İÇİN ASLA PENALTI YOK
  • Şahin1907Şahin190720 sa önce
    Yüzde yüz katılıyorum isabet etmiş hoca. Lakin Fb nin Çakır'la Gs'ı yenmesi zaten beklenemezdi.
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