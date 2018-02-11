Cüneyt Arkın'dan Afrin harekatına karşı çıkan sözde sanatçılara tepki

Türk sinemasının unutulmaz ismi Cüneyt Arkın, Türkiye’nin sınırlarını terörden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı harekatı ile ilgili konuştu. Arkın “Afrin’i artık tartışmaya gerek yok. Hangi sanatçı karşı çıkıyor ya?” dedi.

“KİM KARŞI ÇIKABİLİR Kİ?”

Arkın’ın Posta gazetesine verdiği röportajdan bir bölüm şöyle…

- Afrin’e gelelim… Bazı sanatçılar “tam destek” derken, bazıları da bir bildiri yayımlayarak “Savaşa hayır” dedi. Peki ya siz?

Cüneyt Arkın: Afrin’i artık tartışmaya gerek yok. Hangi sanatçı karşı çıkıyor ya? Kim karşı çıkabilir ki? Senin askerin, Mehmetçiğin, evladın hayatını ortaya koymuş bir savaş veriyor. Sen buna ne diye karşı çıkıyorsun? Bunu bana izah edemezler. Afrin sadece PKK’ya karşı verilen bir savaş değil, Mehmetçik emperyalizme karşı da savaşıyor. Oradaki bütün hain katilleri besleyen kim? Emperyalizm, kapitalizm, sömürgeci düzen. Onlara karşı çıkıyor!

“UKALALIK EDİYORLAR”

- Sanatçı muhalif mi olmalıdır?

Cüneyt Arkın: Sanatçı olmak muhalif olmak demek. Ama bunların muhalefeti burada geçerli değil. Tabii bir sanatçı tavrın olacak ama bu iş vatan işi, bu iş gelecek işi! Burada laf geçerli değil. Ben hayatım boyunca en çok Mehmetçik programı yaptım. Sınırımızda nöbet bekleyen Mehmetçiklerimizle gece gündüz o baraka sacların altına kaldım. Ukalalık ediyorlar işte…Asker benim canım, ben ellerini ayaklarını öperim o Mehmetçiğin. Muhalif olduğun yeri bileceksin, durumu bileceksin.