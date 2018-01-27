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Cüneyt Arkın'dan Afrin harekâtına destek

Sinema sanatçısı, yılların emektarı Cüneyt Arkın'dan ordumuzun Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' operasyonuna destek geldi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 22:05
Cüneyt Arkın'dan Afrin harekâtına destek

Sanatçı Arkın, sosyal medya paylaşımında, “Ağlıyorum Mehmetçik ağlıyorum. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazan mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

Sinema sanatçısı Cüneyt Arkın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik “Zeytin Dalı Harekatı”na destek mesajı verdi.Sanatçının oğlu Murat Arkın, Instagram hesabından, babasının “Zeytin Dalı Harekatı”na ilişkin destek mesajını video şeklinde yayınladı.

“Aslanlarım, Mehmetçiklerim benim… Her babayiğidin göze alamayacağı büyük zorluklara rağmen, bu uçsuz bucaksız fedakarlıklarınla, sonsuz bir vatan sevginle, kendini ateşlere, alt üst olmuşlara gözünü kırpmadan atıyorsun, bu vatan, bu bayrak için. Senin bu destansı yiğitliğin, bir Anadolu sadeliği, alçak gönüllüğü içerisindeki gülüşün, duruşun var ya beni çok duygulandırıyor. Ağlıyorum Mehmetçik ağlıyorum. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazan mübarek olsun.”

 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 22:05
  1. Cüneyt Arkın'dan Afrin
  2. Afrin harekâtı
  3. Zeytin Dalı harekatı
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz46 dk önce
    Sayin cuneyt arkin siz bir efsanesiniz yesilcam deyince siz akla gelir malkocoglu cem sultan fatihin fedaisi fazla yazarsam reklam olur kocaman tesekurllerkoca jon
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