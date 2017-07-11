Cüneyt Arkın böyle seslendi: Yapma Fikret ağabey yapma bunu bana

İşte Cüneyt Arkın'ın açıklamaları:

Duyunca, can evimden vuruldum. Kanadı kırık bir kuş gibi düştüm yere, çırpındım. "Yapma Fikret Ağabey yapma bunu bana" diye inledim. O, benim öz ağabeyimdi. ''Arkadan vurulan kovboy''du, öyle derdi kendine. Dört nala giderdi atlara. Korsan ağzıyla öperdi sevdaları. O, öylesine oburdu dostluklarda.Kocaman bir yiğitti o. Sette onu gördüm mü huzur ve güven duyardım. O, Türk Sineması'nın ''en baba'' direklerinden biriydi. İkinci kitabımda bir şiir yazmıştım Fikret Ağabeyim için; "Ne Güzel İnsansın" diye. Herkesin başı sağ olsun.