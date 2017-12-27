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Cuneydi serbet bırakıldı

İşgal altındaki Batı Şeria’da gözaltına alınan Fevzi el-Cuneydi, Ramallah kentinin batısındaki Askeri Mahkeme tarafından (11 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:46
Cuneydi serbet bırakıldı

İşgal altındaki Batı Şeria’da gözaltına alınan Fevzi el-Cuneydi, Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi tarafından 10 bin Şekel (11 bin TL) mali kefaletle serbest bırakıldı.

Cuneydi'nin avukatı Ferah Debayise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 gündür gözaltında tutulan müvekkilinin kefaletle serbest bırakılması yönündeki kararın, Ofer Askeri Mahkemesi tarafından kabul edildiğini ve savcılığın gözaltı süresinin uzatılması talebini reddettiğini belirtti.

Debayise, Cuneydi’nin 14 Ocak 2017’de yeniden mahkemeye çıkacağını kaydetti.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Ofer Mahkemesi, geçen pazar günü Cuneydi'nin kefaletle serbest bırakılması kararını kabul etmiş, ancak savcılık buna itiraz etmişti.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 16:46
  1. Ofer Askeri Mahkemesi
  2. Filistinli Cuneydi
  3. Batı Şeria
  • CuneydCuneyd1 sa önce
    Türkiyedeki on binlerce Cuneyd i neden ilgi alaniniza girmez.zalim her yerde zalimdir.
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